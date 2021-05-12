GRAFİKLİ- İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısının 5 günlük bilançosu - Son Dakika

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya 7 Mayıs'ta düzenlediği saldırı sonrası patlak veren olaylarda şimdiye kadar 14'ü çocuk, 5'i kadın 61 Filistinli şehit olurken Gazze'ye 150 hava saldırısı gerçekleştirildi, 500 hedef vuruldu. Hamas ise binden fazla roketi İsrail'e fırlattı.

Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin zorla tahliye edilmek istenmesiyle başlayan gerginlik, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya 7 Mayıs'ta düzenlediği saldırıyla daha da tırmandı.

İsrail, Kudüs'teki sivil direnişi sert askeri yöntemlerle bastırmaya çalışırken Gazze'ye 10 Mayıs'ta hava saldırısı düzenledi. Gazze'deki Hamas Hareketi de İsrail'in saldırısına bir seferde 130 füze ile karşılık verdi.

AA muhabiri, 7 Mayıs'tan bu yana aralıksız devam eden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bilançosunu derledi.

Olaylarda 60'tan fazla Filistinli şehit oldu

İsrail, Mescid-i Aksa'daki olaylara ve Filistinlilerin tepkisine, abluka altında bulunan Gazze'ye yönelik düzenlediği ölümcül hava saldırısıyla yanıt verdi.

İsrail güçlerinin 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği hava saldırısında şu ana kadar 14'ü çocuk, 5'i kadın olmak üzere 56 Filistinli şehit oldu, 335 kişi de yaralandı.

Saldırıda, Hamas Hareketi'nin Gaze Tugayı Sorumlusu Basım İsa'nın yanı sıra 3 Hamas mensubu da hayatını kaybetti.

İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail'deki Arap bölgelerinde dünden bu yana gerçekleştirdiği şiddet olaylarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 4'e ulaştı.

Filistin Kızılayı, Batı Şeria'da 7 Mayıs'tan bu yana 36'sı gerçek mermi, 113'ü plastik mermi, 65'i darp olmak üzere 214 Filistinlinin yaralandığını, 446 kişinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini açıkladı.

İsrailli sağlık yetkilileri de atılan roketler nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gazze'ye yönelik 150 hava saldırısında 500 hedef vuruldu

İsrail ordusu, 10 Mayıs'ta, 2014'ten bu yana yıllardır abluka altında yer alan Gazze'ye geniş bir hava saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail Genel Kurmay Başkanı Aviv Kochavi, dün düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki 500 hedefin vurulduğunu ve birçok altyapının da imha edildiğini belirtmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus ise aynı gün Gazze Şeridi'ne 150 hava saldırısının gerçekleştirildiği ve 5 bin askerin de kara operasyonuna hazır şekilde bekletildiği bilgisini vermişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları da İsrail'in saldırılarına karşılık olarak bir seferde 130 roketle Tel Aviv ve çevresine saldırılar düzenlendiğini bildirmişti.

Saldırıda bazı füzelerin kent merkezine isabet etmesi üzerine İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin yetersiz olduğu gündeme gelmişti.

Başta İsrail olmak üzere uluslararası medyada çıkan haberlere göre Hamas şu ana kadar 1000'e yakın roketi farklı aralıklarla İsrail'in çeşitli bölgelerine fırlattı.

Batı Şeria'da 270 kişi gözaltına alındı

Olayların patlak verdiği 7 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria ve İsrail'deki Arap bölgelerinde Filistinlilerin gösterileri özellikle iftar vaktinden sonra devam ediyor.

İsrail polisinin verdiği bilgilere göre gösteriler ve şiddet olayları nedeniyle 270 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerin en çok tırmandığı kentler ise Lid ve Remle kenti oldu. İsrail, bir Yahudinin Filistin birini şehit ettiği Lid kentindeki olaylar nedeniyle bu geceden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulayacak.

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin Kudüs açıklamasına engelledi

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi, bugün İsrail'in Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin zorla tahliyesiyle başlayan ve tırmanan gerginliği görüşmek için ikinci kez kapalı oturumda toplandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'teki gerginlik ve Gazze'deki hava saldırılarından derin endişe duyan ve çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulunan ortak bir açıklama yapmak istedi ancak konseyin açıklaması ikinci kez ABD tarafından engellendi.