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GRAFİKLİ- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 39 kadından geriye acı dolu hikayeler kaldı - Son Dakika

GRAFİKLİ- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 39 kadından geriye acı dolu hikayeler kaldı

03.06.2021 13:57
GRAFİKLİ- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 39 kadından geriye acı dolu hikayeler kaldı, System.String[]

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda hayatını kaybeden çoğu anne 39 kadın, geride sevdiklerini ve acı dolu hikayelerini bırakarak bu dünyadan ayrıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda hayatını kaybeden çoğu anne 39 kadın, geride sevdiklerini ve acı dolu hikayelerini bırakarak bu dünyadan ayrıldı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar, çok sayıda sivilin ölümüyle sonuçlanırken birçok ailenin de dağılmasına neden oldu.

İsrail saldırılarında, çoğu anne olan 39'u kadın, 66'sı çocuk, 254 Filistinli hayatını kaybetti, 1948 kişi yaralandı.

Saldırılarda yaşamını yitiren kadınlar:

11 Mayıs 2021

1- Leyla Ebu el-Hayr:

Biyoloji mezunu Leyla Ebu el-Hayr (40), 7 çocuk annesiydi. Hayr, İsrail saldırılarında eşi ve 3 çocuğuyla hayatını kaybetti.

2- Emira Abdulfettah Subh:

Emira Abdulfettah Subh (58) İsrail'in evlerini hedef alması sonucu engelli oğlu Abdurrahman'la birlikte yaşamını yitirdi.

3- Menar Bereke:

Menar Bereke de (18), Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah'ta ailesine ait bir tavuk çiftliğinin bulunduğu arazideyken saldırıların hedefi oldu.

12 Mayıs 2021

Rim Saad et-Telbani,

"Bilgi teknolojisi" mezunu Rim Saad et-Telbani (31) de saldırılar sırasında iki çocuğu ve karnında taşıdığı 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetti.

Miyami Arefe

Dört çocuk sahibi Miyami Arefe (48) de İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi. Arefe'nin çocuklarını evlendirme hayali kuran bir anne olduğu belirtiliyor.

6- Hedil Arefe

İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Arefe (28) de ramazan bayramından iki hafta sonra yapılacak düğününe hazırlanıyordu.

7- Meysun Zeki el-Hatv

Hatv (55), İsrail'in Gazze'de sivil bir araca düzenlediği bombalı saldırıda eşiyle birlikte hayatını kaybetti.

13 Mayıs 2021

8- Raviye et-Tanani

Saldırılar sırasında hamile olan Tanani (35), eşi ve dört çocuğuyla birlikte yaşamını yitirdi. Ailenin hayali kiradan kurtulup ev sahibi olmaktı.

9- Vela Emn

İlk bebeğine hamile olan Emn (25), Meryem adını vereceği kızıyla İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Emn, zor ekonomik koşullar nedeniyle üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.

10- Verde Emn

Vela Emn'in kardeşi olan Verde (24) eğitim hayatındaki başarıları ile biliniyordu. Üniversitede İngilizce ticaret bölümünde okuyan Verde, çalışmaya başlayıp ailesine destek olmak istiyordu.

11- Hedil Emn

Vela ve Verde'nin kardeşi olan Hedil (21), hemşirelik bölümü öğrencisiydi. Saldırılarda ölmeden iki hafta önce beyaz önlük, tansiyon aleti ve stetoskop gibi okul malzemeleri almak için altın küpelerini satmıştı.

12- Hulud ez-Zamili

İki çocuk annesi Zamili, 7 aylık hamileydi. İsrail'in düzenlediği saldırılarda kızı Hur ve karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi.

13- Halime el-Medhun

Halime el-Medhun (66) da eşi Abdurrahman el-Medhun ile düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetti.

14- Siham Yusuf er-Rantisi

Siham Rantisi (66) İsrail saldırılarında oğlu, gelini ve 2 yaşındaki torunuyla hedef alınan siviller arasındaydı.

15- Şeyma Diyab er-Rantisi

Siham Rantisi'nin gelini olan Şeyma da 2 yaşındaki oğlu ve eşiyle saldırılarda yaşamını yitirdi.

16- Menar İsa Selame

Menar (39) da kızı Lina ile saldırılarda ölenler arasındaydı.

17- Nimet Salih Ayyaş

Gazze'nin kuzeyinde Ummu Nasr köyünde engelli annesine bakan Nimet Salih (47) de İsrail'in bombardımanında hayatını kaybetti.

18- Sabrin Ebu Diyyeh

Beş çocuk annesi Sabrin (28), 10 aylık erkek çocuğu ve iki kız kardeşiyle birlikte İsrail tarafından öldürüldü. Ekonomik şartlar üniversite eğitimini tamamlamasına izin vermemişti.

19- Nesrin Ebu Diyyeh

Üç çocuk annesi Nesrin (26), ağır ekonomik ve sosyal şartlar altında yaşadı. Kocası, 3 yıl önce çalışmak için Avrupa'ya gitmişti, eşinin dönüşünü sabırsızlıkla bekliyordu.

14 Mayıs

20- Lamiya el-Attar

İsrail'in beraberindeki iki oğluyla öldürdüğü üç çocuk annesi Lamiya (27), lise diploması ile tamamladığı eğitimini ilerletmek yerine çocuk yetiştirmeyi tercih etti.

Çocuklarının mesleklerinin ehli yüksek makamlarda olmasını hayal ediyordu.

21- Fayize Selame

Üç çocuk annesi ve 6 torun sahibi henüz 43 yaşındaki Fayize, yedinci torununu bekliyordu. Fakir bir hayat sürdü, ekonomik durumlarını iyileştirmeyi ve evine mobilyalar almayı hayal ediyordu.

22- Yasemin Ebu Hatab

İsrail bombardımanı Yasemin'i (30) 4 çocuğuyla birlikte hayattan aldı. İlk okul öğretmenliği mezunuydu. Ancak kendisini evlatlarını yetiştirmeye adadı.

23- Meha Ebu Hatab el-Hadidi

İsrail ordusu, Meha'yı (35) 4 çocuğuyla birlikte öldürdü. İslami eğitimde lisans derecesine sahipti ayrıca Kur'an-ı Kerim hafızıydı.

16 Mayıs

24- Abir Uşkentana

Abir (29), 5 çocuk annesiydi, çocuklarından dördüyle birlikte İsrail saldırılarında can verdi. Eğitimini lise ikiye dek sürdürdü. Ancak hırslı kişiliği sebebiyle, çocuklarının geleceğine ilişkin planları vardı.

"Ebu el-Avf" ailesinden 7 kadın:

25- Mecdiyye Ebu el-Avf

Mecdiyye Ebu el-Avf (78) 3'ü erkek, biri kız olmak üzere 13 torun sahibi bir büyükanneydi. İlerleyen yaşına rağmen, sabah namazından sonra temizlik yapar ve kahvaltıyı hazırlardı.

26- Subhiye Ebu el-Avf

Görme engelli Subhiye (72), 11 yıl önce sağlık sorunları nedeniyle gözlerini kaybetmişti. Hayatı boyunca bekar yaşadı.

27- Reca Ebu el-Avf

Reca (41) Gazze'deki psikolojik destek alanında gönüllü çalışanlardan biriydi. Yaklaşık 3 ay sonra İslam Üniversitesi'nde psikoloji alanında hazırladığı doktora tezinin savunmasını yapacaktı. Ancak işgal ordusunun saldırılarında dört çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti.

28- Reca el-Efranci

Dört çocuğuyla birlikte İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Reca el-Efranci (41) hayata gözlerini yummadan 3 gün önce sosyoloji alanında yüksek lisansını bitirmişti.

29- Rim Ahmed Ebu el-Avf

Dört çocuk annesi Rim (40) kocası Eymen ve 3 çocuğuyla birlikte İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Ailesinden geriye yalnızca oğlu Ömer kalabildi.

İki kız kardeş:

30- Şeyma Ebu el-Avf

Kuran-ı Kerim hafızlarından ve alanında üstün başarılı kabul edilen Şeyma (21) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisiydi. Şeyma'nın haziranda düğünü vardı.

31- Ravan Ala Ebu el-Avf

Bilgisayar mühendisliği eğitimi alan üniversite öğrencisi Ravan henüz 19 yaşında hayatını kaybetti. O da kız kardeşi Şeyma gibi oldukça başarılı biriydi ve alanında yaratıcı fikirlere sahipti.

Kulek ailesinden 5 kadın:

32- Sadiyye Yusuf el-Kulek

İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırılar, kızıyla birlikte 84 yaşındaki Sadiyye'yi de hayattan kopardı.

Ku'ran okumaya özen gösteren Sadiyye, çocuklara karşı oldukça hassas ve sevgi dolu yapısıyla tanınırdı.

33- Beha Emin el-Kulek

Beha (49) yaşlı anne ve babasına hizmet etmek için evlenmemeye karar verdi. İsrail'in El-Vahde Caddesi'ne düzenlediği saldırıda annesiyle birlikte hayata gözlerini yumdu.

34- Riham Fevvaz el-Kulek

Riham (33) Filistin Telekomünikasyon şirketinde mühendis olarak görev yapıyordu. Hırslı kişiliğiyle futbol aşığı olan Riham, İspanya futbol liginin sıkı takipçilerindendi.

35- Ayat İbrahim el-Kulek

El-Vahde Caddesi'ndeki İsrail saldırısında bombalar henüz 19 yaşındaki Ayat'ı, kocası ve 6 aylık oğlu ile birlikte hayattan aldı.

36- Emel Cemil et-Tatar el-Kulek

Emel el-Kulek (42) 3 oğluyla birlikte hayata veda edenler arasında kayıtlara geçti.

19 Mayıs

37- Emani Saliha

Bir kız annesi Emani (38), İsrail saldırılarıyla öldüğünde karnında 8 aylık bebeğini taşıyordu.

Doğacak oğlunu sabırsızlıkla bekleyen Gazzeli Emani, doğumla ilgili tüm hazırlığını yapmıştı. Ancak saldırılar, kocasıyla birlikte ailenin tümünü hayattan söküp aldı.

38- Fida el-Kudra

Fida el-Kudra (35) iki erkek 3 kız, 5 çocuk annesiydi. Liseyi tamamladıktan sonra hayatını, ailesini kurmak ve çocuklarıyla ilgilenmek üzere planlamıştı. Vefatına dek zor ekonomik şartlar altında yaşadı.

20 Mayıs

39- Huda Salah el-Haznedar

Anne ve babasının tek çocukları olan Huda (36), Han Yunus'taki evlerinde İsrail bombalarına maruz kalarak hayatını kaybetmiş aynı saldırılarda eşi ve çocukları ise yaralanmıştı.

Engelli, İsrail, Mayıs, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GRAFİKLİ- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 39 kadından geriye acı dolu hikayeler kaldı - Son Dakika


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