Grafikli - "İstanbul'un Başkanları" 9 Güne Varan Sürelerde Mazbata Alabildi

İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığına seçilen adaylar, seçim sonuçlarına yapılan itirazlar nedeniyle 9 güne varan sürelerde mazbatalarını alabildi.

İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığına seçilen adaylar, seçim sonuçlarına yapılan itirazlar nedeniyle 9 güne varan sürelerde mazbatalarını alabildi.



AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 18 Nisan 1999'daki yerel seçimlerde İstanbul'da 4 milyon 573 bin 976 kişi oy kullanırken, bu oyların 4 milyon 368 bin 656'sı geçerli sayıldı.



Seçimde 1 milyon 202 bin 50 oy alan Fazilet Partisi'nin adayı Ali Müfit Gürtuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Sandıklardan, Gürtuna'nın en yakın rakibi ANAP'ın adayı Ali Talip Özdemir'e 977 bin 920, DSP'nin adayı Zekeriya Temizel'e ise 882 bin 923 oy çıktı. Gürtuna, oyların yüzde 27,5'ini, Özdemir yüzde 22,4'ünü, Temizel de 20,2'sini aldı.



Ali Müfit Gürtuna, 26 Nisan'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten 8 gün sonra mazbatasını alarak göreve başladı.



Topbaş 2004'te yüzde 45 aldı



İstanbul'da beş yıl sonra 28 Mart 2004'te yapılan yerel seçimlerde 4 milyon 400 bin 637 seçmenin kullandığı oylardan 4 milyon 231 bin 487'si geçerli sayıldı.



Bu oyların 1 milyon 917 bin 577'sini AK Parti'nin adayı Kadir Topbaş, 1 milyon 223 bin 856'sını da CHP'nin adayı Sefa Sirmen aldı. Topbaş oyların yüzde 45,3'ünü kazanırken Sirmen yüzde 28,9 da kaldı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Kadir Topbaş, seçildikten 4 gün sonra 1 Nisan 2004'te mazbatasını aldı.



İstanbul'da 29 Mart 2009'daki yerel seçimlerde 6 milyon 936 bin 556 kişi sandığa giderken, kullanılan oyların 252 bin 253'ü geçersiz sayıldı.



6 milyon 684 bin 303 oyun 3 milyon 105 bin 555'i (yüzde 44,71) AK Parti'nin adayı Topbaş'a verilirken, CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 568 bin 710 (yüzde 36,98) oy çıktı.



Topbaş, belediye başkanı seçildikten 5 gün sonra, 3 Nisan 2009'da mazbatasını alarak göreve başladı.



Rakibine fark attı



30 Mart 2014'teki seçimlerde İstanbul'da 8 milyon 922 bin 970 seçmenin kullandığı oylardan 8 milyon 500 bin 303'ü geçerli sayıldı. AK Parti'nin adayı Topbaş, oyların 4 milyon 101 bin 906'sını (47,95), CHP'nin adayı Mustafa Sarıgül ise 3 milyon 428 bin 454'ünü (40,08) aldı.



Rakibinden 673 bin 452 daha fazla oy alan Topbaş, yapılan itiraz nedeniyle mazbatasını seçimden 9 gün sonra, 8 Nisan 2014'te alabildi.

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