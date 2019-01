Grafikli - Kahramanlığın Adı Fethi Sekin

HALİL ŞAHİN - İzmir 'de iki yıl önce terör örgütü PKK 'nın düzenlediği saldırıda cesaretiyle teröristleri püskürterek olası faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin , kahramanlığı ve fedakarlığıyla gönüllerde taht kurdu.İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırının üzerinden iki yıl geçti.Saldırıda şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can, İzmir'de anılıyor.Teröristlerin hain planını bozan kahraman polis Fethi Sekin, 1973 yılında Elazığ 'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde dünyaya geldi.Eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Polis Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu. Daha sonra Bingöl 'e atanan Sekin, 1999-2002 yıllarında bu kentte görev yaptı.Bingöl'den sonra İzmir'e tayin olan Sekin, yaklaşık 9 yıl adliye önünde görev aldı.Mermisi bitene kadar çatıştı İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli Şahinler Timi'nde görevli Fethi Sekin, şehadete erdiği saldırıda teröristlerin üzerine adeta şahin gibi çöküp hain emellerinin önüne geçti.PKK'lı teröristler, 5 Ocak 2017'de otomobille İzmir Adliyesinin C kapısına yöneldi. Yıllardır adliye önünde görev yapması dolayısıyla adliyeye ya da emniyet müdürlüğüne ait araçları tek tek bilen Sekin, yaklaşan yabancı aracı tecrübesi ve dikkati sayesinde erken fark etti.Şüphelendiği aracı durduran ve içindeki silahlı kişileri fark eden Sekin, hemen silahını çekerek müdahalede bulundu. Kahraman polis, araçtan inen silahlı teröristleri bir süre kovaladı. Kaçan teröristler o sırada yanlarında getirdiği bombayı patlattı. Sekin, peşine düştüğü teröristlerden birini kovalamaca sonucu etkisiz hale getirdi. Diğerinin peşine düşen ve mermisi bitene kadar çatışan Sekin, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu şehit oldu.Teröristlerin C kapısına yaklaşarak saldırıyı planladıkları gibi yapmalarını engelleyen Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürterek olası faciayı önledi.Kahramanlığıyla canı pahasına çok sayıda insanın yaşamını kurtaran evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.Hain saldırıda Sekin ile adliye personeli Musa Can da hayatını kaybetti, 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı.Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise olay yerinde öldürüldü.Fethi Sekin gönüllerde taht kurduCesareti ve fedakarlığıyla gönüllerde taht kuran şehit polis Fethi Sekin, kahramanlığın sembolü oldu.Saldırıdan sonra birçok İzmirli adliyeye gelerek, Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi.Saldırı ve çatışmanın yaşandığı, daha sonra Sekin'in adının verildiği İslam Kerimov Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı. Çevredeki iş yerlerinin sahipleri de saldırıda hasar gören dükkanlarına Türk bayrağı astı. Milyonlarca insan sosyal medya paylaşımlarıyla duygularını dile getirdi, "#FethiSekin" ve "#Kahramanımız" başlıklı mesajlarla teröre lanet okudu.Şehit polisin adı yurdun dört bir yanında yaşatılıyor. Bazı anne ve babalar yeni doğan oğullarına, onun gibi cesur olmaları için "Fethi Sekin" ismini verdi.Sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde "Fethi Sekin" adı ölümsüzleştirildi.