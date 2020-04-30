GRAFİKLİ-Kiraz ihracatçıları yeni sezondan umutlu - Son Dakika
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GRAFİKLİ-Kiraz ihracatçıları yeni sezondan umutlu

12 dakika önce

İhracatta geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran kiraz üreticileri, bu yıl da yüksek verim ve kaliteyle yeni bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor.

GRAFİKLİ-Kiraz ihracatçıları yeni sezondan umutlu, System.String[]

İhracatta geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran kiraz üreticileri, bu yıl da yüksek verim ve kaliteyle yeni bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019'da 80 bin 375 tonluk kiraz ihracatından 183 milyon 159 bin dolar elde edildi. Bu rakam, kiraz ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti.

Geçen sene kiraz ihraç edilen ülkeler arasında 87 milyon 374 bin dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 42 milyon 138 bin dolarla Rusya ve 10 milyon 292 bin dolarla Hollanda takip etti.

Kiraz yetiştiriciliğinde önemli merkezlerden Manisa ve İzmir'de hasat başladı. Hava şartlarının iyi seyrettiği bölgede yüksek verim bekleniyor. İhracatçılar, yüksek verim ve kalitenin ihracata da olumlu yansıyacağını tahmin ediyor.

Hedef 200 milyon dolarlık kiraz ihracatı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 15 gün önce başlayan kiraz sezonunun haziran ayının ortalarına kadar devam edeceğini söyledi.

Türkiye'de ilk kirazın İzmir ve Manisa'da toplandığını ifade eden Uçak, kaliteli ve verimli bir hasat dönemi beklediklerini dile getirdi.

Kirazda geçen yılki fiyatlardan memnun olduklarını belirten Uçak, "Üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın çalışmaları bize Cumhuriyet tarihinin rekorunu getirdi. Bunda Çin pazarının açılması etkili oldu. Bu sene Çin pazarına erkenden ürün göndermeye başlayacağız. Talep de iyi. Bu yıl yaklaşık 200 milyon dolarlık ihracata ulaşmayı bekliyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'nin gıda üretim ve tedariğinin neredeyse sorunsuz ilerlediğine dikkati çeken Uçak, alınan önlemlerle ekimde ve hasatta sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.

"Çin'e ihracatımızı 10'a katlarız"

Uçak, bu sene de Çin'e sorunsuz bir şekilde kiraz ihraç edeceklerini söyledi. Çin pazarında sadece kiraz için değil diğer yaş meyve sebze ürünleri için de çok ciddi bir potansiyel olduğunu vurgulayan Uçak, "Geçen sene bu ülkeye yaklaşık 3 milyon dolarlık ihracatımız söz konusuydu. Koronavirüsten kurtulduğuna dair sinyaller veren Çin'e bu yıl geçen seneye göre 10 kat daha fazla ihracat yapıp ülkemize 30 milyon dolar girdi sağlamayı amaçlıyoruz. Bunun üstüne çıkmamız da işten bile değil." dedi.

Türkiye'nin 2010-2019 dönemi kiraz ihracatı verileri şöyle:

YIL MİKTAR (TON) DOLAR(BİN)
2010 63.346 147.290
2011 46.561 133.463
2012 55.208 157.672
2013 54.328 155.055
2014 50.043 144.197
2015 68.968 122.032
2016 78.524 182.666
2017 59.806 158.916
2018 76.094 161.690
2019 80.406 183.159

Çin Halk Cumhuriyeti, Kiraz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 11:20 Kaynak: AA


Son Dakika

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