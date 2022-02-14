Üye Girişi
GRAFİKLİ-Kovid-19 vakaları tüm illerde 100 bin kişide 100'ü aştı - Son Dakika

GRAFİKLİ-Kovid-19 vakaları tüm illerde 100 bin kişide 100'ü aştı

14.02.2022 12:52
GRAFİKLİ-Kovid-19 vakaları tüm illerde 100 bin kişide 100'ü aştı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 29 Ocak-4 Şubat'ta ülke genelinde 100 bin kişide 100'ün altında Kovid-19 vakasının görüldüğü il kalmadı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 29 Ocak-4 Şubat'ta ülke genelinde 100 bin kişide 100'ün altında Kovid-19 vakasının görüldüğü il kalmadı.

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 29 Ocak-4 Şubat'ta her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde her 100 bin kişide 1000'in üstünde koronavirüs vakasının görüldüğü il sayısı önceki hafta (22-28 Ocak) 4 iken bu hafta 19'a yükseldi.

En fazla vakanın görüldüğü şehir, önceki hafta olduğu gibi bu hafta da Kırklareli oldu. Bu ildeki vaka sayısı her 100 bin kişide 1489,20 olarak kayıtlara geçti.

Bu ilin ardından 100 bin kişide 1352,29 vakayla Giresun ikinci, 1350,33 vakayla Rize üçüncü sırada yer aldı.

Her 100 bin kişide 1000'in üstünde vaka görülen diğer iller sırasıyla "Samsun (1314,67), Yalova (1305,92), Bursa (1303,39), Ankara (1279,73), Kocaeli (1277,95), Uşak (1262,48), Tokat (1245,77), İzmir (1229,37), Trabzon (1205,32), Ordu (1188,86), Tekirdağ (1121,58), Karabük (1088,61), Çanakkale (1059,37), Elazığ (1045,82), Manisa (1039,97), Çankırı (1035,19)." oldu.

Vaka sayısı 100 bin kişide 500 ila 1000 aralığındaki iller

Ülke genelinde 46 ilde, her 100 bin kişideki vaka sayısı 500 ila 1000 aralığında değişti. Bu iller vaka sayılarına göre yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Kırıkkale (984,56), Muğla (962,86), Bolu (950,12), Isparta (944,8), Çorum (937,32), Kütahya (928,4), Artvin (923,3), Zonguldak (908,65), Balıkesir (900,52), Tunceli (895,22), İstanbul (894,82), Kastamonu (887,67), Sinop (886,08), Adana (875,23), Sakarya (847,74), Denizli (832,15), Kayseri (820,78), Iğdır (818,62), Burdur (805,71), Konya (795,82), Amasya (780,64), Düzce (752,88), Diyarbakır (735,49), Aydın (728,99), Edirne (724,69), Bartın (724,2), Bilecik (703,19), Erzincan (702,13), Kilis (672,31), Kahramanmaraş (669,08), Karaman (662,56), Sivas (656,88), Ardahan (652,03), Mersin (651,34), Eskişehir (636,23), Afyonkarahisar (635,76), Nevşehir (629,26), Kırşehir (604,42), Osmaniye (602,13), Yozgat (598,91), Niğde (577,79), Erzurum (539,64), Hatay (518,1), Malatya (503,62), Kars (501,19), Bitlis (501,15)."

Her 100 bin kişide 100-500 aralığında vaka görülen iller

Her 100 bin kişide 100-500 aralığında vaka görülen 16 ilin sıralaması şöyle oldu:

"Batman (499,78), Ağrı (460,19), Adıyaman (449,36), Mardin (439,8), Gümüşhane (433,3), Siirt (417,43), Hakkari (416,02), Bayburt (402,88), Aksaray (372,33), Muş (354,4), Gaziantep (318,97), Şanlıurfa (253,73), Şırnak (194,14), Bingöl (144,09), Antalya (136,44), Van (105,02)."

YORUMLAR
500

Sağlık Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Samsun, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GRAFİKLİ-Kovid-19 vakaları tüm illerde 100 bin kişide 100'ü aştı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:45 Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi! Herkes doğru cevabı biliyordu
12:43 Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek
12:42 Arabada cinsel ilişkiye girdiği sırada genç kızı boğarak öldürdü, cinayeti karısına itiraf etti
12:29 Ekonomik kriz de aşk! Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti
12:19 Nafaka dekontuna 'haram olsun' yazdı! Mahkeme tazminat cezasına hükmetti
12:15 Merkez Bankası: 21 Şubat itibariyle FAST sisteminde işlem limiti 5 bin TL'ye yükseltiliyor
12:12 6'lı zirveden notlar! En esprili kimdi, en çok kim konuştu, kim tarih anlattı, kim ekonomi konuştu?
11:57 Vicdansızlığın bu kadarı! Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar
11:50 Feyza Aktan gözünü influencerlığa dikti! Her paylaşım için 5-25 bin TL istiyor
11:49 49'luk Defne Samyeli'den gövde gösterisi! Kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 13:01:37. #1.12#
SON DAKİKA: GRAFİKLİ-Kovid-19 vakaları tüm illerde 100 bin kişide 100'ü aştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement