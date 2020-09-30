GRAFİKLİ "Kurtlar Vadisi"nin Testere Necmi'si: Tarık Ünlüoğlu - Son Dakika

GRAFİKLİ "Kurtlar Vadisi"nin Testere Necmi'si: Tarık Ünlüoğlu

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, vefatının 1'inci yılında yad ediliyor.

GRAFİKLİ

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, vefatının 1'inci yılında yad ediliyor.

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde canlandırdığı "Ünal Bey" ve "Kurtlar Vadisi"ndeki "Testere Necmi" karakterleriyle Türk toplumunun kalbinde yer bulan Ünlüoğlu,16 Kasım 1957 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

İzmir Namık Kemal Lisesinden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına giren Ünlüoğlu, Ankara Hacettepe Üniversitesinde bir yıl opera okuduktan sonra, tiyatro bölümüne geçti.

Tarık Ünlüoğlu, yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosunda 25 yıl görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin oldu.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok sinema ve televizyon yapımında oyunculuk ve seslendirme çalışmaları yapan Ünlüoğlu, "Avrupa Avrupa", "Benim Annem Bir Melek", "Eyyvah Eyvah 2", "Sümela'nin Sifresi: Temel", "Berlin Kaplani", "Bal Kaymak", "Bir Yusuf Masali", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ile "Kurtlar Vadisi" dizi ve filmlerinde de rol aldı.

Kendine özgü karakteristik bir sese sahip olan Tarık Ünlüoğlu dublaj işleri yaparak birçok karaktere de ses oldu.

2008 yılında başlayıp 3 sezon devam eden "Benim Annem Bir Melek" adlı dizide Oya Başar, Dolunay Soysert, Ali Sunal,Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci ile beraber rol almıştır.

2014 yılında yapımcısı Necati Akpınar, senaristi Ata Demirer ve Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın başrollerde oynadığı "Eyyvah Eyvah 3" adlı sinema filminde Özge Borak, Salih Kalyon ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncularla beraber oynadı.

Tarık Ünlüoğlu, 2014 yılında "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman, Sezin Akbaşoğulları, Avni Yalçın ile başrolde oynadı.

Usta oyuncunun 11 yıl süren ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı vardır. Kızı Zeynep, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oğlu Umut Kırca ile evli.

Tarık Ünlüoğlu, 1988 yılından beri 25 yıl birlikte yaşadığı Gülenay Kalkan ile 14 Şubat 2013 tarihinde Berlin'de evlendi.

2011 yılında Beşiktaş TV'de katıldığı bir programda dram ve komedi oyuncusu olarak hangisine daha yakın olduğu sorusu üzerine şunları söylemişti:

"Ben bir komedyen olduğumu düşünüyorum. Komedyen dramı da komediyi de oynayandır. Komik değil komedyen yani oyuncu. Hangi rol verilirse onu en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum. Başardığımı da zannediyorum. Bu konuda mütevazı olmayacağım, iyi olduğumu biliyorum ve bu yaşımdan sonra hala daha iyi olabileceğimi de biliyorum. Bu işin okulunda okudum, kabiliyetli olduğumu da biliyorum ve okuduğum okulda öğretmenlik de yaptım. Öğrenci yetiştirirken aldığım zevki de hiç bir şeye değişmem diyebilirim.

Usta oyuncunun eşi Gu¨lenay Kalkan'ın 1 Eylül'de sosyal medya hesabından paylaştığı "Hic¸ ayrılmadık ki" notu binlerce yorum, beğeni ve görüntülenme aldı.

Akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 62 yaşındaki usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu cenazesine çok sayıda ünlü isimin yanında sevenleri de katıldı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de düzenlenen törenin ardından Levent Camisi'nde cenaze namazı kılınan Ünlüoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tarık Ünlüoğlu'nun rol aldığı oyunlar şöyle:

Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005

Taraf Tutmak : Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003

Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998

Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997

Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

Martı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

Fadik Kız : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988

Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Sırça Biblolar : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982

Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1981

Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979

Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

İki Kova Su : A.E.Gredianus' - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

My Fair Lady : Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Ah Neriman (dizi)

2014 - Eyyvah Eyvah 3 (sinema)

2014 - Bir Yusuf Masalı (dizi)

2011-2013 - Avrupa Avrupa (dizi)

2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel (sinema)

2011 - Eyyvah Eyvah 2 (sinema)

2011 - Berlin Kaplanı (sinema)

2009 - Aşkın İkinci Yarısı (sinema)

2008-2010 - Benim Annem Bir Melek (dizi)

2008 - Dalgakıran (dizi)

2007 - Kabadayı (sinema)

2007 - Benden Baba Olmaz (dizi)

2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (sinema)

2006 - Umut Adası (sinema)

2006 - Bebeğim (dizi)

2005-2007 – Gümüş (dizi)

2003-2004 - Kurtlar Vadisi (dizi)

2001 - Nasıl Evde Kaldım (dizi)

1998 - Cumhuriyet (sinema)

1996 - Bir Erkeğin Anatomisi (sinema)

1983 - Kurt ve Kuzu (dizi)

Devlet Tiyatroları, Tarık Ünlüoğlu, oyunlar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GRAFİKLİ 'Kurtlar Vadisi'nin Testere Necmi'si: Tarık Ünlüoğlu - Son Dakika

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