Grafikli - Lübnan Halkı Yeni Hükümetten Ekonomik Atılım Bekliyor

Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çetin siyasi pazarlıklardan sonra kurulan ulusal birlik hükümetinde, muhalefeti tercih eden Hristiyan Ketaib Partisi dışındaki tüm gruplar yer aldı.

Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çetin siyasi pazarlıklardan sonra kurulan ulusal birlik hükümetinde, muhalefeti tercih eden Hristiyan Ketaib Partisi dışındaki tüm gruplar yer aldı. Halk yeni hükümetten öncelikle ekonomide iyileşme adımları bekliyor.



Başbakan Saad el-Hariri'nin dün akşam kurduğu yeni kabinede ülkenin çok unsurlu dini ve etnik yapısını oluşturan Sünni, Şii, Dürzi ve Hristiyan tarafların hepsine yer verildi.



Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi, yeni hükümette cumhurbaşkanına tanınan 3 kontenjanla birlikte toplam 9 bakanla temsil edildi.



Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi'nin Başbakan dahil 6 sandalyeyle yer aldığı hükümette, Samir Caca liderliğindeki Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi 4 bakanlık aldı.



Meclis Başkanı Nebih Berri'nin partisi Şii Emel Hareketi ve Hizbullah ise yeni kabinede üçer bakanlık elde etti.



Hükümette, Dürzi lider Velid Canbolat'ın partisi İlerlemeci Sosyalist Hareketi 2, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Franci'nin partisi Hristiyan Marada Hareketi, Ermeni Taşnak Partisi ve Şii Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Sünni bağımsız vekiller de birer bakanla temsil ediliyor.



Ulusal birlik hükümetinde yer almayan tek grup ise Hristiyan Ketaib Partisi oldu. Mecliste 3 sandalyesi bulunan Ketaib Partisi, muhalefette kalmayı tercih etti.



Kabinede 4 kadın bakan yer aldı



Bu arada İçişleri Bakanlığı'na ilk kez bir kadının atandığı Lübnan'ın yeni hükümetinde toplam 4 kabın bakan bulunuyor.



Sünni Müstakbel Hareketi'nden atanan 2 bakandan biri olan İçişleri Bakanı Raya Haffar el-Hasan, Başbakan Hariri'nin 2009'da kurduğu hükümette de Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı.



Müstakbel Hareketi'nin bakanlık verdiği diğer isim Sosyoekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Fiyulet es-Safadi olurken, Hristiyan Özgür Yurtsever Partisi ile Lübnan Güçleri Partisi de birer kadın bakan belirledi.



Yeni hükümeti neler bekliyor?



Lübnan'da geçen yıl mayıs ayında yapılan genel seçimlerin ardından siyasi güçler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yeni hükümetin bir türlü kurulamaması ekonomi ve halkın hayat koşullarını olumsuz etkilemişti.





Dolayısıyla Lübnan halkı hükümetten öncelikle ekonomik atılım bekliyor. Yeni kabinenin birtakım reformlarla ekonomik sıkıntıların üstesinden gelmek için ivedilikle yola koyulması gerekiyor.



Ayrıca ABD yaptırımlarının hedefinde olan Hizbullah, genel seçimlerde oylarını artırarak çıktıktan sonra yeni kabinede 3 bakanlık elde etti. Yeni hükümetin bazı bakanlıkları ve özellikle de Sağlık Bakanlığının Hizbullah'ın eline geçmesi, Washington'u endişelendiriyor.





Kabinenin açıklamasının ardından dikkatini ABD'ye çeviren yerel basın, Lübnan'da kurulan yeni hükümetin uluslararası gözleme tabi tutulabileceğini yazdı.



30 üyeli yeni hükümet



Lübnan'da yaklaşık 9 ay sonra kurulan yeni hükümet şu isimlerden oluştu:



1- Başbakan Müstakbel Hareketi lideri Saad el-Hariri



2- Enformasyon Bakanı Müstakbel Hareketi'nden Cemal el-Cerah



3- Bilgi Teknolojileri İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Müstakbel Hareketi'nden Adil Afyuni



4- Sosyoekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Müstakbel Hareketi'nden Fiyulet es-Safadi



5- İçişleri Bakanı Müstakbel Hareketi'nden Raya Haffar el-Hasan





6- Telekominikasyon Bakanı Müstakbel Hareketi'nden Muhammed Şukayr





7- Cumhurbaşkanlığı İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı (Cumhurbaşkanı Avn tarafından gösterildi) Selim Cerissati





8- Ekonomi ve Ticaret Bakanı (Cumhurbaşkanı Avn tarafından gösterildi) Mansur Battiş



9- Çevre Bakanı (Cumhurbaşkanı Avn tarafından gösterildi) Fadi Cerissati



10- Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Özgür Yurtsever Hareketi'nden Salih el-Garib



11- Dışişleri Bakanı Özgür Yurtsever Hareketi'nden Cibran Basil



12- Savunma Bakanı Özgür Yurtsever Hareketi'nden İlyas Ebu Saab





13- Enerji Bakanı Özgür Yurtsever Hareketi'nden Neda Bustani



14- Yerinden Edilmişler Bakanı Özgür Yurtseverler Hareketi'nden Gassan Atallah



15- Adalet Bakanı Özgür Yurtsever Hareketi'nden Alber Serhan



16- Başbakan Yardımcısı Lübnan Güçleri Partisi'nden Gassan Hasbani



17- Sosyal İşler Bakanı Lübnan Güçleri Partisi'nden Rişard Kayumciyan





18- Çalışma Bakanı Lübnan Güçleri Partisi'nden Kemil Ebu Süleyman



19- Kalkınma Bakanı Lübnan Güçleri Partisi'nden May Şedyak



20- Kültür Bakan Emel Hareketi'nden Muhammed Davud



21- Maliye Bakanı Emel Hareketi'nden Ali Hasan Halil



22- Tarım Bakanı Emel Hareketi'nden Hasan el-Lukays



23- Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hizbullah'tan Mahmud Kumati



24- Gençlik ve Spor Bakanı Hizbullah'tan Muhammed Fineyş



25- Sağlık Bakanı Hizbullah'tan Cemil Cabak



26- Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı İlerlemeci Sosyalist Partisi'nden Ekrem Şuhayb



27- Sanayi Bakanı İlerlemeci Sosyalist Partisi'nden Vail Ebu Faur



28- Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Marada Hareketi'nden Yusuf Fenianos



29- Dış Ticaret İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı (Hizbullah'a yakın bağımsız Sünni vekilleri temsilen) Hasan Murad



30- Turizm Bakanı Ermeni Taşnak Partisi'nden Ovidis Kidanyan

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