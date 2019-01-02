Grafikli - Premier Lig'de Dev Maç

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İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğun iki büyük adayı Manchester City ile Liverpool, yarın karşı karşıya gelecek.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğun iki büyük adayı Manchester City ile Liverpool, yarın karşı karşıya gelecek.



Premier Lig'in 21. haftası, zirveyi yakından ilgilendiren bir maça sahne olacak.



Maç fazlası bulunan Tottenham'ın arkasında 3. sırada yer alan Manchester City, Etihad Stadı'nda yarın TSİ 23.00'te oynanacak karşılaşmada lider Liverpool'u ağırlayacak.



Şampiyonluk mücadelesi veren iki takım arasındaki karşılaşma, S Sport'tan yayımlanacak.



Liverpool, Manchester City karşısına namağlup çıkıyor



Premier Lig'in tek namağlup takımı Liverpool, Manchester City deplasmanında galip gelerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.



Ligde 20 haftada 17 galibiyet, 3 beraberlikle 54 puan toplayan Liverpool, maç fazlası bulunan Tottenham'ın 6, Manchester City'nin 7 puan önünde zirvede yer alıyor.



Bu sezon Alman teknik direktör Jürgen Klopp yönetiminde başarılı performans sergileyen Liverpool, Premier Lig'de 29 yıllık şampiyonluk özlemini sona erdirmek istiyor.



Liverpool'un en formda ismi Salah



Geçen sezon gol kralı olduğu Premier Lig'de yılın oyuncusu da seçilen Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, yine takımının en formda ismi olarak dikkati çekiyor.



Bu sezon 20 maçın tamamında görev yapan Salah, 13 golle Liverpool'un en skorer oyuncusu olmayı başardı. Mısırlı yıldız ayrıca yaptığı 7 asistle ligin en fazla gol pası veren ilk 5 futbolcusu arasında yer aldı.



Salah, gol krallığı yarışında ise rakip fileleri 14'er kez havalandıran Arsenal'dan Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang ve Tottenham'dan İngiliz Harry Kane'i takip etti.



Liverpool'da 48 golün 28'i forvet üçlüsünden



Liverpool'un bu sezon ligde attığı 48 golün 28'ini, forvetteki üç futbolcusu kaydetti.



Salah'ın 13 gol bulduğu Liverpool'da Senegalli Sadio Mane 8, Brezilyalı Roberto Firmino 7 gol attı.



Öte yandan Brezilyalı Alisson Becker'in kalesini koruduğu "Kırmızılar", bu sezon sadece 8 gol yedi ve bu alanda da ligin zirvesinde yer aldı.



Manchester City farkı kapatmayı amaçlıyor



Son şampiyon Manchester City, ev sahibi olma avantajını kullanarak Liverpool karşısında galip gelmeyi amaçlıyor.



İspanyol teknik adam Josep Guardiola'nın öğrencileri, Liverpool'u yenerek rakibinin namağlup unvanına son vermeyi ve zirveye yaklaşmayı hedefliyor.



Bu sezon 15 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Manchester City, 47 puanla 3. sırada bulunuyor.



Son 5 haftada 3 mağlubiyet



Manchester City, son haftalarda yaşadığı düşüşle zirveden uzaklaştı.



İlk 15 haftada yenilgi yüzü görmeyen Manchester City, son 5 maçta 3 mağlubiyet yaşayarak taraftarlarını üzdü.



Son 5 haftada Everton ve Southampton'ı 3-1 mağlup eden Manchester City, Chelsea'ye 2-0, Leicester City'ye 2-1 ve Crystal Palace'a 3-2 yenildi.



Ligin en golcü takımı



Manchester City, 54 golle Premier Lig'in en skorer takımı olarak göze çarpıyor.



Gol yükünü birçok ismin sırtladığı Manchester ekibinde Arjantinli Sergio Agüero ve İngiliz Raheem Sterling, 9'ar golle en fazla katkı yapan oyuncular oldu.



Takımda Alman Leroy Sane, İspanyol David Silva 6'şar, Cezayirli Riyad Mahrez ve Portekizli Bernardo Silva 5'er gol buldu.



Diğer yandan Brezilyalı Ederson'un kalesini koruduğu Manchester City, ağlarında 16 gol gördü.



Muhtemel 11'ler



Kritik mücadele öncesi Manchester City ve Liverpool'un muhtemel 11'leri şöyle:



Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Stones, Zinchenko, Bernardo Silva, Fernandinho, David Silva, Sane, Sterling, Agüero



Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Fabinho, Firmino, Mane, Salah

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