GRAFİKLİ- Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan kitleler halinde kaçışlar sürüyor - Son Dakika
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GRAFİKLİ- Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan kitleler halinde kaçışlar sürüyor

28.02.2022 17:06
GRAFİKLİ- Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan kitleler halinde kaçışlar sürüyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan komşu ülkelere kitleler halinde geçişler yaşanırken, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, savaşın 5. gününde bu sayının 500 bini geçtiğini açıkladı.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan komşu ülkelere kitleler halinde geçişler yaşanırken, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, savaşın 5. gününde bu sayının 500 bini geçtiğini açıkladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği bugün Twitter'da, "An itibarıyla 500 binden fazla mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçtı." paylaşımını yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Ukrayna'dan ayrılan kişi sayısının daha da artmasını bekleyen BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, mültecilere insani yardım desteği sağlamak için yerel otoritelerle çalıştıklarını bildirdi.

En fazla mülteci Polonya'da

Ukrayna'dan ayrılanların, hem komşuları hem de AB üyeleri olmaları sebebiyle geçmeyi en fazla tercih ettiği ülkeler Polonya, Macaristan ve Romanya oldu.

BM'nin verilerine göre, Ukrayna'dan şimdiye kadar Polonya'ya 281 bin kişi geçti, Ukrayna'dan Macaristan'a geçiş yapan kişi sayısı da 84 bin 586'ya ulaştı.

Ukrayna'dan kaçarak Moldova'ya gidenlerin sayısı 36 bin 398 olurken, Romanya hükümet sözcüsü Dan Carbunaru bu sabah Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana Ukrayna'dan Romanya'ya 70 bin 803 kişinin giriş yaptığını söyledi.

Slovakya İçişleri Bakanlığı da savaş nedeniyle Ukrayna'dan Slovakya'ya 25 bin 935 kişinin geçtiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşının daha on binlerce kişinin evlerini terk ederek diğer ülkelere geçmesine neden olacağı belirtiliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Jenaz Lenarcic, dün AB İçişleri Bakanları Toplantısı'ndan sonra Ukrayna'da 7 milyon kişinin ülke içinde yerlerinden olabileceği, 4 milyon Ukraynalının da sığınmacı konumuna düşebileceği tahmininde bulunmuştu.

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Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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