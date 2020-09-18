GRAFİKLİ- Teröristlerin korkulu rüyası "Yıldırım" operasyonları - Son Dakika

GRAFİKLİ- Teröristlerin korkulu rüyası "Yıldırım" operasyonları

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta, 1485 güvenlik personelinin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik 13 Temmuz'da Yıldırım-1 Cudi adıyla başlatılan operasyonlar bugün Bitlis'te başlatılan 12'nci operasyonla hız kesmeden devam ediyor.

GRAFİKLİ- Teröristlerin korkulu rüyası

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta, 1485 güvenlik personelinin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik 13 Temmuz'da Yıldırım-1 Cudi adıyla başlatılan operasyonlar bugün Bitlis'te başlatılan 12'nci operasyonla hız kesmeden devam ediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla temmuz ayında uzun soluklu yeni bir operasyonlar dizisi başlatıldı.

Operasyonların ilki 13 Temmuz'da Yıldırım-1 Cudi adıyla Şırnak'ta başlatıldı.

Operasyona 102 timden oluşan 1458 personel katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberinde Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ile 2017 rakımlı Cudi Dağı'nda başlatılan "Yıldırım- 1 Cudi Operasyonu"na ilişkin Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır'dan aldığı brifingin ardından huzurun tesis edilemediği, vatandaşın özgürce dolaşamadığı hiçbir alan ve tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelenin devam edeceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 20 Temmuz'da ise Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo" operasyonunun başlatıldığını bildirdi. 3 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle başlatılan operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1106 personel görev aldı.

Bakanlık 27 Temmuz'da ise teröristleri etkisiz hale getirmek için Ağrı-Iğdır- Kars illerini kapsayan "Yıldırım-3 Ağrı Dağı" operasyonunun başlatıldığını bildirdi. Operasyonda 86'sı operasyonel tim olmak üzere 1170 personelin görev aldığı belirtildi.

4'üncü operasyon Tunceli'de, 5'incisi Amanos kırsalında

Operasyonların dördüncüsü 29 Temmuz'da 1006 personelin katılımıyla Tunceli'de "Yıldırım-4 Munzur-Kutu" adıyla başlatılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 12 Ağustos'ta yaptığı bilgilendirmede, Yıldırım-5 operasyonunun 1448 personelin katılımıyla Hatay'ın Amanos kırsalında başlatıldığını duyurdu. Amanoslarda hava destekli gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütüne ağır darbe vuruldu.

İçişleri Bakanlığı, 19 Ağustos'ta ise Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonda Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personelin görev aldığı açıklandı.

Diyarbakır'da 26 Ağustos'ta 1495 personelin katılımıyla "Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu", 1 Eyül'de ise Mardin'de 1831 personelin görev aldığı 'Yıldırım-8 Savur Operasyonu'yla teröristlere ağır darbe vuruldu.

1022 personelle Şenyayla başlatıldı

Teröristlerin korkulu rüyası haline gelen operasyonların dokuzuncusu Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarının katılımıyla başlatıldı.

3 Eylül'de 1022 personelin katılımıyla başlayan "Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu" ile bölge teröristlerden temizlendi.

Yıldırım operasyonlarının onuncusu ise 8 Eylül'de Van'da 1040 personelin katılımıyla "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu" adı altında başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı 11 Eylül'de Siirt'te 1003 personelin katılımıya Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi, 38 işbirlikçinin yakalandı, 141 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Operasyonlarda çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildi.

Son operasyon Bitlis'te

İçişleri Bakanlığı, bu sabah ise bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 747 personelin görev aldığı belirtildi.

Şırnak, Temmuz, Terör, Cudi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GRAFİKLİ- Teröristlerin korkulu rüyası 'Yıldırım' operasyonları - Son Dakika

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