(GRAFİKLİ) - "Tiyatroya adanmış 50 yıl: Tuncer Cücenoğlu" - Son Dakika

(GRAFİKLİ) - "Tiyatroya adanmış 50 yıl: Tuncer Cücenoğlu"

Eserleri İngilizce, Rusça, İtalyanca ve Çince dahil 32 dile çevrilen, ödüllü oyun yazarı, çevirmen ve köşe yazarı Tuncer Cücenoğlu vefatının birinci yılında anılıyor.

Eserleri İngilizce, Rusça, İtalyanca ve Çince dahil 32 dile çevrilen, ödüllü oyun yazarı, çevirmen ve köşe yazarı Tuncer Cücenoğlu vefatının birinci yılında anılıyor.

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Öğretmen Hüseyin Akat Cücenoğlu ile Nermin Hanım'ın oğlu Kemal Tuncer Cücenoğlu, 10 Nisan 1944'te Çorum'da dünyaya geldi.

Usta yazar, Çorum Lisesinin ardından girdiği, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nü 1972'de tamamladı.

Üniversite mezuniyetinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında memurluk ve şube müdürlüğü görevlerinde bulunan Cücenoğlu, 1980'de İstanbul MEB Basımevi müdür yardımcısı iken memurluktan ayrıldı.

Eserlerinde Rus yazarlardan etkilendi

Yazarlık serüveni henüz ilkokul öğrencisiyken çizgi romanlara olan hayranlığıyla başlayan Cücenoğlu, öğrencilik yıllarında Türk ve dünya edebiyatının önemli yazarlarını okudu. Başarılı edebiyatçı, eserlerini kaleme alırken Lev Tolstoy, Fyodor Dostoyevski, Aleksandr Puşkin, Anton Çehov, Maksim Gorki, Mihail Şolohov ve İvan Gonçarov'ın da aralarında bulunduğu Rus yazarlardan etkilendi.

Mizahi hikayeleri ve oyunları Pardon ve Tiyatro 72 adlı dergilerde çıkan Cücenoğlu'nun ilk oyunu "Kör Döğüşü", 1972'de yayımlandı. Üsküdar Oyuncuları topluluğu tarafından sahnelenen eser, yazara "Altın Fındık En Başarılı Yazar" ödülünü kazandırdı.

Tuncer Cücenoğlu'nun, Ankara Devlet Tiyatrosunda 1973'te gösterilen "Öğretmen" adlı eseri, sakıncalı sayılarak yasaklandı. "Çıkmaz Sokak" adlı eseriyle 1981'de Abdi İpekçi Oyun Yarışmasında Birincilik Ödülüne layık görülen yazar, "Kadıncıklar" eseriyle de 1984'te TOBAV Oyun Yarışması Birincilik Ödülü'nün sahibi oldu.

Oyunları 32 dile çevrildi

Cücenoğlu, MSM Özel Konservatuarı Dramatik Oyun Yazarlığı öğretmenliği ve Papirüs Yayınevi'nin tiyatro bölümü yönetmenliğini yaptı. Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu, PEN Yazarlar Derneği, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Edebi Kurul üyesi oldu.

Alanya Uluslararası GAKSA Üniversitesi Tiyatro Bölümü ve Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yazarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Cücenoğlu, Cumhuriyet, Habertürk ve Birgün gazetelerinde çeşitli yazılar kaleme aldı.

Cücenoğlu'nun oyunları ABD, Avustralya, Almanya, Fransa, Belçika, İsviçre, İngiltere, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Makedonya, Moldova, Polonya, Litvanya, Rusya Federasyonu (Hakas Cumhuriyeti, Tataristan, Başkordistan, Adige Cumhuriyeti, Dağıstan, Çeçenistan, Çuvaşistan), Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkiye, İran, Pakistan ve Hindistan'da sahnelenerek repertuvara alındı.

"Kaçış" adlı bir radyo oyununa da imza atan yazarın eserleri, Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Bulgarca, Yunanca, Makedonca, İsveççe, Gürcüce, Urduca, Japonca, Romence, Azerice, Tatarca, Lehçe, Başkortça, Kazakça, Çince, Çuvaşça, Sırpça, İspanyolca, Arapça, Kürtçe, Farsça, Ukraynaca ve Litvanca olmak üzere 32 dile çevrildi.

Oyun yazarlığında 50 yılı geride bıraktı

Hayatının 50 yılını oyun yazarlığına adayan ve yurt dışında da tanınan Cücenoğlu, verdiği bir röportajda, "Evrensel nitelikler taşıyan oyunlar yazmışsanız, Türk yazarı veya başka bir ülkenin yazarı olmanız, durumu değiştirmiyor. İnsanı anlatıyorsunuz çünkü." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kanser ile mücadele eden Tuncer Cücenoğlu, 18 Temmuz 2019'da İstanbul Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 75 yaşındayken hayatını kaybetti.

Cücenoğlu'nun eserleri şöyle:

"Kör Döğüşü", "Öğretmen", "Kadıncıklar", "Çıkmaz Sokak", "Dosya", "BİGA-1920", "Kumarbazlar", "Helikopter", "Yıldırım Kemal", "Matruşka", "Ziyaretçi", "Şapka", "Boyacı", "Neyzen Tevfik", "Kızılırmak", "Çığ", "Tiyatrocular", "Sabahattin Ali", "Yeşil Gece", "Ah Bir Yoksul Olsam", "Che Guevera", "Mustafam Kemalim", "Gece Kulübü", "Kadın Sığınağı", "Fosforlu Cevriye", "İstanbul Sokakları" ve "Brutus ya da Jul Sezar'ın Katili"

Yazar, "Otobüs", "Dövmeli Canlar", "Hayat İki Kadındır", "Vassa Seleznova", "Işıklar Söndüğünde", "Dokuzuncu Kattaki Sığınak" eserlerine de katkıda bulundu.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (GRAFİKLİ) - 'Tiyatroya adanmış 50 yıl: Tuncer Cücenoğlu' - Son Dakika
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