GRAFİKLİ-Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde Kovid-19 vaka sayısı azalan il bulunmuyor - Son Dakika

GRAFİKLİ-Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde Kovid-19 vaka sayısı azalan il bulunmuyor

04.04.2021 14:41
GRAFİKLİ-Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde Kovid-19 vaka sayısı azalan il bulunmuyor, System.String[]

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 27 Mart-2 Nisan'ı kapsayan 100 binde görülen Kovid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya oranla azalan il bulunmuyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 27 Mart-2 Nisan'ı kapsayan 100 binde görülen Kovid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya oranla azalan il bulunmuyor.

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 27 Mart-2 Nisan'da 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı, bir önceki haftaya (20-26 Mart) göre tüm illerde arttı.

Kovid-19 vaka sayısının en fazla arttığı iller, sırasıyla Kırklareli, Çanakkale, İstanbul, Yalova ve Rize olarak sıralandı. 100 binde vaka sayısı 1 haftada Kırklareli'nde 220,05, Çanakkale'de 197,96, İstanbul'da 189,83, Yalova'da 163,38, Rize'de 154,78 arttı.

Bir önceki hafta en fazla vaka artışında ilk sırada yer alan İstanbul bu hafta üçüncülüğe gerilerken, geçen haftanın üçüncüsü Kırklareli ilk sıraya çıktı. Çanakkale ise en fazla vaka artışının yaşandığı il sıralamasındaki ikinciliğini korudu.

Geçen haftanın vaka sayısı en fazla artan dördüncü ili Malatya, vaka artış hızını gözle görülür şekilde yavaşlatarak listenin 25'inci sırasına geriledi. Geçen hafta artış yaşanan illerde 5'inci sırada olan Kastamonu da vaka artış hızını düşürerek 10. sıraya düştü.

Kovid-19 vaka sayısı en az artan iller ise Hakkari, Sinop, Şırnak, Burdur ve Bitlis olarak sıralandı.

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre 100 bin kişide Hakkari'de 1,07, Sinop'ta 5,54, Şırnak'ta 9,86, Burdur'da 10,11, Bitlis'te 10,25 arttı.

Vaka artışı bakımından üç büyükşehrin durumu

İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada 401,62'den 591,45'e, Ankara'da 184,29'dan 272,79'a, İzmir'de ise 156,48'den 218,88'e yükseldi.

Üç büyükşehrin vaka artışı sıralamasında, Türkiye genelinde üçüncü olan İstanbul 189,83'lük artışla birinci, Türkiye genelinde 27'nci olan Ankara 88,5'lik artışla ikinci, Türkiye genelinde 41. sıradaki İzmir ise 62,4 artışla üçüncü oldu.

İllerin vaka artış aralıkları

Türkiye genelinde bir haftada 100 bin nüfusta Kovid-19 vaka artışı 100-200 aralığında olan il sayısı 10'dan 17'ye, 50-100 aralığındaki il sayısı 19'dan 35'e çıkarken, 1-50 aralığındaki il sayısı 52'den 29'a düştü.

Bu tabloya göre vaka sayılarının "az arttığı" il sayısı düşerken "çok arttığı" il sayısı yükseldi.

Her 100 bin kişide 100-200 arası Kovid-19 vakası artışının yaşandığı iller Bursa, Bolu, Giresun, Kocaeli, Bilecik, Erzincan, Eskişehir, Kastamonu, Erzurum, Tekirdağ, Ordu, Edirne, Rize, Yalova, İstanbul, Çanakkale, Kırklareli olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 vakası 100 binde 50-100 aralığında arttığı iller ise Kars, Sivas, Ardahan, Bingöl, Kayseri, Manisa, Çankırı, Sakarya, Tokat, Kilis, Kırşehir, İzmir, Ağrı, Kırıkkale, Yozgat, Osmaniye, Trabzon, Zonguldak, Iğdır, Gümüşhane, Afyon, Bayburt, Tunceli, Nevşehir, Balıkesir, Ankara, Çorum, Malatya, Amasya, Konya, Samsun, Düzce, Karabük, Bartın, Niğde olarak sıralandı.

Türkiye genelinde 29 ilde 100 binde vaka artışı 1-50 aralığında görüldü. Bu iller, Hakkari, Sinop, Şırnak, Burdur, Bitlis, Van, Batman, Mersin, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adana, Denizli, Aksaray, Siirt, Adıyaman, Artvin, Muğla, Elazığ, Kütahya, Gaziantep, Karaman, Hatay, Aydın, Isparta, Uşak, Antalya oldu.

27 Mart, Türkiye, Nisan, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık GRAFİKLİ-Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde Kovid-19 vaka sayısı azalan il bulunmuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü basketbolcu Pierce, Türkler'in de bulunduğu kumar ve içkili ortamdan striptizcilerle canlı yayın yaptı, İstanbul'a da selam yolladı! Ünlü basketbolcu Pierce, Türkler'in de bulunduğu kumar ve içkili ortamdan striptizcilerle canlı yayın yaptı, İstanbul'a da selam yolladı! CHP'den 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü CHP'den 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü Başkan Ali Koç, yemekte Emre Belözoğlu ve takımdan şampiyonluk istedi Başkan Ali Koç, yemekte Emre Belözoğlu ve takımdan şampiyonluk istedi Son Dakika! MSB'den 103 amiralin yayınladığı Montrö bildirisine tepki: Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tam Son Dakika! MSB'den 103 amiralin yayınladığı Montrö bildirisine tepki: Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tam Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti
Son Dakika: AK Parti MYK, emekli 103 amiralin imza attığı Montrö bildirisi gündemiyle yarın toplanıyor Son Dakika: AK Parti MYK, emekli 103 amiralin imza attığı Montrö bildirisi gündemiyle yarın toplanıyor         
15:15
Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor         
14:51
Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek         
14:09
AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı         
13:26
70 lira servis ücreti ödememek için kilidi bozulan kapısını yerinden söküp tamirciye götürdü 70 lira servis ücreti ödememek için kilidi bozulan kapısını yerinden söküp tamirciye götürdü         
12:21
Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz         
11:44
Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti         
11:13
İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin         
08:08
Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı         
23:56
Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu         
23:04
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
17:38
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 15:34:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GRAFİKLİ-Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde Kovid-19 vaka sayısı azalan il bulunmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei