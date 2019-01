Grafikli - Türkiye'nin Gözde Kış Turizm Merkezleri Konuklarını Bekliyor

Yaz aylarında Ege ve Akdeniz sahillerinde deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak için gelen milyonlarca turisti ağırlayan Türkiye, kış mevsiminde de kayak merkezleri ve termal tesisleriyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, konuklarına sunduğu kaliteli imkanlarla dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Türkiye, geçen yıl 40 milyonu aşkın turisti ağırladı.



Ziyaretçilerine yaz mevsiminde zengin turizm olanağı sunan Türkiye, kış döneminde de kayak merkezleri ve termal tesisleriyle yoğun ilgi görüyor.



Türkiye'yi tercih eden turistler ve yerli ziyaretçiler, ülkenin çeşitli bölgelerindeki kayak merkezlerinde kayak, snowboard, kızak ve kar motoruyla karın tadını çıkarırken kaplıcalarda sıcak suyun keyfini yaşıyor, yorgunluk atıyor, şifa buluyor.



1 saat içinde kayak heyecanı ve kaplıca keyfi



Bursa'da yaklaşık 7 bin yatak kapasitesiyle otel ve misafirhanelere ait 300-bin 980 metre uzunluktaki 20 kayak pistine sahip Uludağ, önemli kış turizm merkezlerinden biri konumunda bulunuyor.



Yılbaşı ve sömestir tatillerinde büyük rağbet gören Uludağ'a gelen tatilciler, kayağın yanı sıra snowboard, kızak ve kar motoruyla karın keyfini yaşıyor.



Gündüzleri Uludağ'ı tercih edenler, akşamları kent merkezindeki kaplıcalara girerek günün yorgunluğunu atabiliyor.



Bursa'da termal su keyfi çıkarılacak kaplıcalar ile kayak heyecanı yaşanacak yerler arasında sadece bir saatlik ulaşım farkı bulunuyor.



Erciyes'te kayak, Kozaklı'da termal keyfi



Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 350 milyon avroluk yatırımla hayata geçirdiği Erciyes Master Planı kapsamında uluslararası standartlara kavuşan Erciyes Kayak Merkezi, kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi.





Kapadokya bölgesine yakınlığı, ulaşım kolaylığı, pist uzunluğu, mekanik tesisleri, profesyonel yönetim anlayışı ve uygun fiyat politikasıyla her geçen gün daha çok ilgi çeken Erciyes Dağı'nda kayak yapan tatilciler, kaplıca keyfi için Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bulunan şifalı kaplıcaları tercih ediyor. Çeşitli kategorilerdeki 22 termal tesis ve yaklaşık 10 bin yatak kapasitesiyle Kozaklı, konuklarını bekliyor.



Kapadokya'da balon turu



Türkiye'nin gözde turizm merkezi Kapadokya, misafirlerine bir günde hem peribacalarının bulunduğu yörede balon turuna çıkma hem Erciyes Dağı'nda kayak yapma hem de Kozaklı'da kaplıca keyfi imkanı sunuyor.



Günün ilk ışıklarıyla sıcak hava balonu turlarına katılarak doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler ve peribacalarını kuş bakışı izleme fırsatı bulan tatilciler, Erciyes Dağı'nda kayak yaptıktan sonra kaplıca keyfiyle günü güzel bir şekilde tamamlama imkanı buluyor



Kayak ve termal turizm durağı: Erzurum



"Kayak" denilince ilk akla gelen kentler arasında yer alan Erzurum, sahip olduğu kayak merkezleri ve termal tesisleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.



Yedi bin yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve son yıllarda ülkenin özellikle kış turizmi açısından parlayan yıldızı olan Erzurum'da, turistlere hem kayak hem de kaplıca keyfi imkanı sunuluyor.



Palandöken Kayak Merkezi Rusya, Polonya, İran ve Gürcistan ile birçok Avrupa ülkesinden gelen turistlere kış mevsiminde ev sahipliği yaparken tatilciler kayak yorgunluğunu akşam saatlerinde gittikleri merkez Aziziye ilçesi Ilıca semtindeki kaplıcalarda atıyor.



Bolu'da gündüz kayak, akşam kaplıca imkanı





Türkiye'nin en büyük iki şehri İstanbul ve Ankara arasında yer alan, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu ile ulaşımın rahat sağlandığı Bolu, termal tesisleri ve uluslararası standartlara sahip kayak merkezinin yanı sıra Abant, Gölcük ve Yedigöller Milli Parkları ile ziyaretçilerini bekliyor.



Kentin toplam 5 bin 300 yatak kapasitesine sahip termal tesisleri, kar kalınlığının bir metreyi geçtiği Kartalkaya Kayak Merkezi, tatilcilere kış mevsiminde de eğlence ve dinlenme imkanı sunuyor.



Gündüz merkezde kayağın tadını çıkartan misafirler, akşam da Mudurnu, Seben, Göynük, Karacasu ve Taşkesti'deki onlarca termal tesiste kaplıcaya girerek günün yorgunluğunu atabiliyor.



Termal turizmin başkenti: Afyonkarahisar



Türkiye'de "kaplıca ve sağlık turizmi" denilince ilk akla gelen şehir olan ve son yıllarda "kongre turizmi" ile de öne çıkmaya başlayan Afyonkarahisar, 5 yıldızlı termal tesisleri, tarihi ve doğal güzellikleri, yöresel lezzetleriyle kış turizminin gözde merkezlerinden biri olarak dikkati çekiyor.



Zengin mineralli termal sularıyla ünlü Afyonkarahisar'da, misafirler 42 derecelik termal havuzlardan yaz kış yararlanabiliyor.





Özellikle sonbahar ve kış aylarında tatilcilerle dolup taşan "termalin başkenti", kentin 4 ayrı bölgesindeki termal su havzası, çamur banyoları, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, 3'ü Sandıklı ilçesinde 5 yıldızlı toplam 10 oteliyle yurt içi ve dışından gelen misafirleri ağırlıyor.



"Şifalı" tatilin adresi Denizli



Beyaz travertenleri, binlerce yıllık tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Denizli, termal sularda şifa arayanların ilgi odağı haline gelirken Denizli Kayak Merkezi de karın keyfini çıkarmak isteyenlere alternatif oluyor.



UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "beyaz cennet" Pamukkale, ziyaretçilerin vazgeçemediği turistik mekanların başında geliyor.



Pamukkale'ye gelenler, Hierapolis Antik Kenti'ndeki "Kleopatra havuzu"nda sıcak suda yüzme keyfi yaşıyor.



Her bölgede kayak ve kaplıca imkanı



İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda görülebildiği Samanlı Dağlarının zirvesi bin 640 rakımlı Kartepe ve şiirlere konu olan Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz'daki kayak merkezi, özellikle hafta sonları İstanbul başta olmak üzere çevre kentlerden binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.



Antalya'da yarım asır önce Beydağları üzerine kurulan, acemi, orta seviye ve profesyoneller için dört pistin bulunduğu Saklıkent Kayak Merkezi, Isparta'daki 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi ve Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yüksek bir plato üzerinde yer alan Cıbıltepe Kayak Merkezi ile Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi de önemi her geçen gün artan kayak merkezleri arasında bulunuyor.



Erzincan'daki Ergan Dağı, Samsun'daki Akdağ ve Gümüşhane'deki Zigana kış sporları ve turizm merkezleri ile Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı, Bingöl'deki Hesarek, Elazığ'daki Hazarbaba, Şanlıurfa'daki Karacadağ, Artvin'deki Atabarı, Bayburt'taki Kop Dağı, Ordu'daki Çambaşı, Hakkari'deki Merga Bütan, Muş'taki Güzeltepe, Bitlis'teki Nemrut ve Erhan Onur Güler kayak merkezleri de kayakseverleri bekliyor.



Kayak merkezlerinin dışında termal turizmde alternatif arayanların tercih ettiği yerler arasında Ankara Haymana ve Kızılcahamam, Çeşme Ilıca, Balıkesir Gönen ve Yalova kaplıcaları ile Sivas Kangal Balıklı Kaplıca ve Sıcak Çermik kaplıcaları da bulunuyor.

