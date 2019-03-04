Grafikli - Ypg/pkk'ya "Kış" Darbesi

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 183 terörist etkisiz hale getirilerek örgütün...

YUNUS OKUR - Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 183 terörist etkisiz hale getirilerek örgütün kış üstlenmesine ağır darbe indirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ile kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.



Gece gündüz ve kar kış demeden şehir merkezi ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşullarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya kış mevsiminde de ağır darbe vurdu.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1 Aralık 2018 ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 3 güvenlik görevlisi şehit oldu, yaralanan 4 güvenlik görevlisi ile 1 sivil tedavi altına alındı.



Örgütün kış üstlenmesinde olduğu 3 ayda yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 183 terörist etkisiz hale getirildi.



Eli kanlı terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik bu süreçte birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 956 şüpheliden 317'si tutuklandı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.



Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.



"Gri" kategorideki terörist teslim oldu



Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kırsalında hava ve kara operasyonlarıyla örgüte hem eleman hem de ciddi lojistik kayıp yaşatan güvenlik güçleri, operasyonlarla örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.



İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist Adnan Sav, 23 Aralık 2018'de Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.



Diyarbakır'ın Hani ilçesinde polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu ve bir polis memurunun yaralandığı saldırıya ilişkin aranan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist ile "Harun Kop" kod adlı terörist Ayhan Küçükçelebi'nin cesedi toprağa gömülü bulundu.



300 bin lira ödülle aranan terörist de teslim oldu



İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan PKK'lı terörist Rıdvan Ertaş, 16 Ocak'ta Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 18 Ocak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan ve ismi açıklanmayan bir başka teröristin yakalandığı bildirildi.



Terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesinde bulunduğu 3 aylık süreçte Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında da bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.



Teröristlerin inleri imha edildi



Jandarma komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri, sıfırın altında 30 dereceyi bulan soğuk hava ve sert kış koşullarına rağmen düzenledikleri operasyonlarla terör örgütünün kırsal alandaki kış üslenmesine darbe vurdu.



Komando ve JÖH birliklerinin 7 gün 24 saat esasına göre yürüttükleri terörle mücadele çalışmaları kış boyunca devam etti.



Soğuk ve yoğun kar yağışı altında üst üste başarılı operasyonlar gerçekleştiren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına izin vermedi.



"Girilemez" denilen alanlara binlerce operasyon yapıldı



Komando ve JÖH birliklerince, 16 Aralık 2018 ile 5 Şubat 2019 tarihleri arasında teröristlerce "girilemez", "ulaşılamaz" denilen yerlerin de aralarında bulunduğu terör örgütünün barınma alanlarına yönelik 10 bin 659 operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonlar Şırnak'ın Cudi Dağı, Gabar, Besta, Kato-Jirka, Faraşin Altındağlar, Siirt'in Herekol, Ciraf, Mişare, Hakkari'nin Çukurca Kazan Vadisi, İkiyaka Dağları, Kavaklı ve Buzul Dağları, Mardin'in Ömeryan, Bagok, Kerboran, Batman'ın Mava, Zori, Habizbina, Diyarbakır'ın Şenyayla, Hedik, Görese Dağı, Tunceli'nin Kutu Deresi, Aliboğazı, Mercan (Munzur), Bingöl'ün, Ortaçanak, Kızılağaç, Sağgöze, Bitlis'in Sehi, Manivan, Anadere, Kars'ın Çemçe-Madur, Ağrı ve Iğdır kırsallarında olmak üzere Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaştı.



Ayrıca Karadeniz ve Akdeniz bölgelerindeki kırsal alanlarda da terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

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