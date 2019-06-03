GRAFİKLİ - YPG/PKK'ya mayısta ağır darbe

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik mayısta düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 85 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır...

YUNUS OKUR - Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik mayısta düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 85 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe indirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzurunu bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz demeden şehir merkezi ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya mayısta da ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-31 Mayıs 2019'da yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 85 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik bu süreçte birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 242 şüpheliden 47'si tutuklandı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Mayıs ayında terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 14 güvenlik görevlisi şehit oldu, 2 sivil hayatını kaybetti, 9 güvenlik görevlisi yaralandı.

Bedirhan bebeğin kanı yerde kalmadı

Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, mayıs ayında örgütün sözde sorumlularını da etkisiz hale getirdi.

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 1 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle "turuncu" kategoride bulunan Mehmet Yaman olduğu tespit edildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında aynı gün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, "gri" kategoride aranan Şehriban Yönten olduğu saptandı.

Tunceli kırsalında 10 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin 1 milyon 500 bin lira ödülle "mavi" kategoride aranan örgütün sözde doğu cephe sorumlusu "Doğan-Serhat" kod adlı Celal Kaya, birinin de 600 bin lira ödülle "turuncu" kategorideki sözde doğu il merkez sorumlusu "Baran" kod adlı Haydar Gül olduğu anlaşıldı.

Yüksekova'da 31 Temmuz 2018'de asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının faillerinden PKK'lı terörist Metin Daşdemir ile eylemi gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen terörist Evin Sevim, 11 Mayıs'ta Diyarbakır'da operasyonla yakalandı.

300 bin lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, 12 Mayıs'ta Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin "turuncu" kategoride yer alan Zilan Tek olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Gabar Dağı kırsalında 15 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten birinin sözde "Gabar Dağı sorumlusu" olduğu saptandı.

Giresun'un Güce ilçesinde 22 Mayıs'ta yakalanan teröristin "gri" kategoride yer aldığı belirlendi.

Elazığ'da, "gri" kategoride 300 bin lira ödülle aranan sözde alan sorumlusu "Sorej Tatvan" kod adlı Ferhat Akgün 23 Mayıs'ta etkisiz hale getirildi.

Terör yuvalarına büyük harekat

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Kuzey Irak'taki stratejik terör hedeflerinin kara operasyonuyla etkisizleştirilmesi amacıyla "Pençe Harekatı" başlatıldı.

Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs günü öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri atışlarını müteakip saat 20.00'de Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarıyla harekat düzenlendi.

Operasyon Atak helikopterlerin de desteğinde planlandığı şekilde devam ediyor.

Harekatla Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor.

Mayıs ayındaki bazı terör saldırıları şöyle:

Hakkari'deki bir üs bölgesine 4 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Zeytin Dalı harekat bölgesinde 4 Mayıs'ta PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlarda 5 Mayıs'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 5 Mayıs'ta minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü.

Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde 10 Mayıs'ta düzenlenen terör saldırısında bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti içesinde 18 Mayıs'ta PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 1 komiser yardımcısı şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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