Son Dakika Haberleri: Grafikli - Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Finalistler Belli Oluyor

Grafikli - Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Finalistler Belli Oluyor

1 saat önce

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu rövanş maçları, yarın yapılacak tek müsabakayla başlayacak.

Grafikli - Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Finalistler Belli Oluyor, System.String[]
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu rövanş maçları, yarın yapılacak tek müsabakayla başlayacak.

İlk maçı 0-0 beraberlikle tamamlanan eşleşmede Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig takımı Trabzonspor'la İstanbul'da karşılaşacak.

Kupada 27 Şubat Çarşamba günü, ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, Spor Toto 1. Lig takımı Hatayspor'a, ilk müsabakayı 1-0 galip tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor ise Göztepe'ye konuk olacak.

Çeyrek finalin son maçında ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan Akhisarspor, İstanbul'da Kasımpaşa ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek.

Program

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

27 Şubat Çarşamba:

14.00 Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)

20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova)

28 Şubat Perşembe:

20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:33 Kaynak: AA

Trabzonspor, İstanbul, Türkiye Kupası, Spor
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