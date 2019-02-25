Grafikli - Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Finalistler Belli Oluyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası
'nda çeyrek final turu rövanş maçları, yarın yapılacak tek müsabakayla başlayacak.
İlk maçı 0-0 beraberlikle tamamlanan eşleşmede Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig takımı Trabzonspor
'la İstanbul
'da karşılaşacak.
Kupada 27 Şubat Çarşamba
günü, ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray
, Spor Toto 1. Lig takımı Hatayspor
'a, ilk müsabakayı 1-0 galip tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor
ise Göztepe'ye konuk olacak.
Çeyrek finalin son maçında ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan Akhisarspor, İstanbul'da Kasımpaşa
ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek.
Program
Ziraat Türkiye Kupası
'nda çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
)
27 Şubat Çarşamba:
14.00 Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk
)
20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova
) 28 Şubat
Perşembe:
20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
)