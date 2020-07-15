Grafiti Sanatçısından Berlin Duvarına 15 Temmuz imzası - Son Dakika

Grafiti Sanatçısından Berlin Duvarına 15 Temmuz imzası

Almanya'nın başkenti Berlin'de grafiti sanatçısı Şenol Kayacı, 15 Temmuz şehitlerinin anısına Berlin Duvarı'na "15 Temmuz'u Unutmadık", "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazdı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de grafiti sanatçısı Şenol Kayacı, 15 Temmuz şehitlerinin anısına Berlin Duvarı'na "15 Temmuz'u Unutmadık", "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazdı.

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15 Temmuz hain darbe girişimi, yurt dışında yaşayan Türkleri de derinden etkiledi. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde Berlin'de grafiti sanatçısı Şenol Kayacı, 15 Temmuz şehitlerinin anısına tarihi Berlin Duvarına "15 Temmuz'u Unutmadık" - "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazdı. 30 senedir doğup büyüdüğü Berlin'de grafiti çalışmaları yapan Kayacı, "Her sene bir şeyler yapıyor, 15 Temmuz anma etkinliklerine katılıyorduk; bu sene korona pandemisi nedeniyle her şey kısıtlandı. Ben de en azından şehitlerimizi unutmadığımızı göstermek adına Berlin'in göbeğine imzamı atmak istedim" dedi.


15 Temmuz gecesi şehitlerine minnet duyduklarını ifade eden Kayacı, "O gece şehit olan bütün kardeşlerimize minnettarız. Televizyonun önündeydik, ağladık, uzaktık, elimizden fazla bir şey gelmiyordu. Sonra biz de burada sokaklara çıktık, konsolosluğun önüne gittik destek vermek için" şeklinde konuştu.


Bundan sonra da şehitlerimizin anısını ellerinden geldiği kadar ayakta tutmaya çalışacaklarının altını çizen Şenol Kayacı, mesajının Berlin Duvarı'nda kalabildiği kadar kalacağını, silinirse gelip tekrar yapacağını belirtti. Kalaycı, "Silinirse tekrar çizerim; sıkıntı yok. Yeteri kadar boyam var" dedi.


Türk grafiticinin 15 Temmuz imzasını attığı East Side Galery, Tarihi Berlin Duvarı'nın son kalıntılarının yer aldığı alan üzerinde bulunuyor. Burada dünyanın her yerinden tanınmış grafiti sanatçıları davet üzerine gelip grafiti çalışması yapabiliyor. - BERLİN

Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Grafiti Sanatçısından Berlin Duvarına 15 Temmuz imzası - Son Dakika
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