Graham'dan Türkiye açıklaması: İran'a uygulananlardan beri en 'felç edici' yaptırımlar olacak
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Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunu açıktan eleştiren Amerikalı senatör Lindsey Graham, Türkiye'ye karşı, İran'a uygulanan yaptırımlardan bu yana en "felç edici" yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını ifade etti.
Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunu açıktan eleştiren Amerikalı senatör Lindsey Graham, Türkiye'ye karşı, İran'a uygulanan yaptırımlardan bu yana en "felç edici" yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını ifade etti.
Graham Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Kürtlere yaptığı kabul edilemez saldırıdan kaynaklanan hesap verme günü geliyor. Kongre'nin Başkan'la birlikte sürdüğü çalışmaya liderlik ediyorum, İran'a uygulananlardan beri en 'felç edici' yaptırımlar olacak" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17
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