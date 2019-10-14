Son Dakika Haberleri: Graham'dan Türkiye açıklaması: İran'a uygulananlardan beri en 'felç edici' yaptırımlar olacak
Son Dakika Dünya Graham'dan Türkiye açıklaması: İran'a uygulananlardan beri en 'felç edici' yaptırımlar olacak

Graham'dan Türkiye açıklaması: İran'a uygulananlardan beri en 'felç edici' yaptırımlar olacak

9 dakika önce

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunu açıktan eleştiren Amerikalı senatör Lindsey Graham, Türkiye'ye karşı, İran'a uygulanan yaptırımlardan bu yana en "felç edici" yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Graham'dan Türkiye açıklaması: İran'a uygulananlardan beri en 'felç edici' yaptırımlar olacak, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunu açıktan eleştiren Amerikalı senatör Lindsey Graham, Türkiye'ye karşı, İran'a uygulanan yaptırımlardan bu yana en "felç edici" yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını ifade etti.


Graham Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Kürtlere yaptığı kabul edilemez saldırıdan kaynaklanan hesap verme günü geliyor. Kongre'nin Başkan'la birlikte sürdüğü çalışmaya liderlik ediyorum, İran'a uygulananlardan beri en 'felç edici' yaptırımlar olacak" ifadelerini kullandı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17 
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