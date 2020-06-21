Graham Potter'dan Florin Andone açıklaması: Geri dönecek - Son Dakika

Graham Potter'dan Florin Andone açıklaması: Geri dönecek

Potter, sezon başında Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone'nin sezonu kapatmasıyla ilgili olarak, "Ciddi bir sakatlık geçirdi ve iyileşmesi için zamana ihtiyacı var. Florin için önceliğimiz şu anda bu. İyileşmesi için ona yardım edeceğiz.

Graham Potter'dan Florin Andone açıklaması: Geri dönecek, System.String[]

Potter, sezon başında Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone'nin sezonu kapatmasıyla ilgili olarak, "Ciddi bir sakatlık geçirdi ve iyileşmesi için zamana ihtiyacı var. Florin için önceliğimiz şu anda bu. İyileşmesi için ona yardım edeceğiz. Sahalara en hızlı şekilde geri dönmesi için neler yapabiliriz, buna bakacağız" ifadelerini kullandı.



Deneyimli teknik adam, Andone'nin Brighton'daki geleceğiyle ilgili olarak ise "O, Brighton'ın oyuncusu. Hala planlarımızda var. Her şey olabilir. Sakatlıktan döndükten sonra neler olacak göreceğiz" yorumunu yaptı.


Brighton'ın 2018 yazında 6 milyon euro bonservisle Deportivo'dan transfer ettiği Andone, bu sezon başında 700 bin euro ücretle Galatasaray'a kiralandı. İki kez ağır sakatlık yaşayan Andone, Galatasaray formasıyla 12 maça çıkabildi ve 2 gol attı.


Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 05:34 

Son Dakika Spor Graham Potter'dan Florin Andone açıklaması: Geri dönecek - Son Dakika Spor
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