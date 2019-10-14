Son Dakika Haberleri: Graham: Türkiye'nin operasyonu Rusya ve İran'a fayda sağlıyor, İsrail için de kabusa dönüşebilir
Son Dakika Dünya Graham: Türkiye'nin operasyonu Rusya ve İran'a fayda sağlıyor, İsrail için de kabusa dönüşebilir

Graham: Türkiye'nin operasyonu Rusya ve İran'a fayda sağlıyor, İsrail için de kabusa dönüşebilir

8 dakika önce

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na karşı gösterdiği tepkiyle öne çıkan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Türkiye’nin operasyonu sadece IŞİD, İran ve Rusya’ya yarayacak. Bu durum İsrail için bir kabusa dönüşecek. Türkiye, iyi bir NATO müttefiki değil" açıklamasında bulundu.

Graham: Türkiye'nin operasyonu Rusya ve İran'a fayda sağlıyor, İsrail için de kabusa dönüşebilir, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı gösterdiği tepkiyle öne çıkan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Türkiye'nin operasyonu sadece IŞİD, İran ve Rusya'ya yarayacak. Bu durum İsrail için bir kabusa dönüşecek. Türkiye, iyi bir NATO müttefiki değil" açıklamasında bulundu.


ABD'li senatör sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'deki savaş suçlarına ve kabul edilemez saldırganlığına karşı Türkiye'ye felç edici yaptırımlar uygulanması konusunda Kongre'yle birlikte çalışmanız iyi karar!" diyerek Başkan Donald Trump'ı son açıklamasından dolayı tebrik etti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17 
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