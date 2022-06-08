Gram altın bin lirayı aştı... Yatırımcısını sevindirdi, düğün yapacak olanları üzdü - Son Dakika
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Gram altın bin lirayı aştı... Yatırımcısını sevindirdi, düğün yapacak olanları üzdü

08.06.2022 09:47

Gram altın bin lirayı aştı.

Gram altın bin lirayı aştı... Yatırımcısını sevindirdi, düğün yapacak olanları üzdü

Kuyumcular gram altının bin 400 TL'leri göreceği görüşünde

TRABZON Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Aralık ayından bu yana gram altın ilk kez bin TL'nin üzerine çıkarken, kuyumcular rakamın bin 400'TL'leri göreceği görüşünde.

Tüm dünyada etkisini gösteren enflasyon baskısından dolayı güvenli liman altına talep arttı. Geçen yılın Aralık ayından bu yana gram altın ilk kez bin liranın üzerini gördü. Dolar/TL paritesindeki yükselişin de etkisiyle gram altın bin 8 liraya ulaştı. Ons altın fiyatı ise 1849 dolardan işlem görürken, çeyrek altın bin 656 liradan, yarım altın 3 bin 318 liradan, tam altın 6 bin 613 liradan işlem görüyor. Önümüzdeki dönemlerde gram altının bin 400 TL'leri görebileceğini belirten kuyumcular, gram altının bir TL'nin üzerine çıkması yatırımcıları mutlu ettiğini söylediler.

Gram altının geçen yıl bin 50 TL'den 780 TL'ye gerilediğini ancak daha sonra hızla yükselişe geçtiğini belirten Trabzon Kuyumcular ve saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, "Geçen yıla bakıldığında altında bu yıl gerileme olmuştu. Uluslararası piyasalardaki daralma ve doların yükselmesiyle altın biraz daha TL bazında bin 50'lere doğru çekmeye başladı. Geçen yıl bin 50 TL'den geri dönmüştü 780-800 TL'leri görmüştü. Tekrar hızlı bir zirve yaptı bekliyorduk. Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında altının bu rakamlara ulaşacağını umarım çok daha fazla gitmez ama önümüzdeki yılın bin 250-bin 450 TL'leri görebileceğini ön görüyoruz. Özellikle yatırımcıları mutlu etmiştir, sevindirmiştir. Daha önceki yıllarda, geçtiğimiz yıl yüksek rakamla bağlantı yapan altın alanların yüzü güldü, sevindirdi. Dolayısıyla bizlerinde inşallah bu yazın düğünlerin artmasıyla beraber bu fiyatlarda olumlu bir şekilde seyreder" dedi.

Kuyumculardan Hasan Tonyalı da "Bundan sonraki süreç içerisinde altının gramının bin 300-bin 400 TL'yi görmesi bekleniyor. Düğün sezonu açıldı ancak şu anda piyasada bir canlılık yok. Geçtiğimiz yıl altının gram fiyatı bin 50 TL-bin 70 civarlarını görmüştü. Dolayısıyla altının yükselmesiyle ilgili olarak gramı bin 300-bin 400 TL'yi bulacak. Yatırım yapmak için şu an altın almanın tam zamanı" diye konuştu.

Gram altın bin lirayı aştı... Yatırımcısını sevindirdi, düğün yapacak olanları üzdü
Gram altın bin lirayı aştı... Yatırımcısını sevindirdi, düğün yapacak olanları üzdü
Gram altın bin lirayı aştı... Yatırımcısını sevindirdi, düğün yapacak olanları üzdü
Gram altın bin lirayı aştı... Yatırımcısını sevindirdi, düğün yapacak olanları üzdü
Gram altın bin lirayı aştı... Yatırımcısını sevindirdi, düğün yapacak olanları üzdü
Gram altın bin lirayı aştı... Yatırımcısını sevindirdi, düğün yapacak olanları üzdü
Gram altın bin lirayı aştı... Yatırımcısını sevindirdi, düğün yapacak olanları üzdü
Gram altın bin lirayı aştı... Yatırımcısını sevindirdi, düğün yapacak olanları üzdü
Gram altın bin lirayı aştı... Yatırımcısını sevindirdi, düğün yapacak olanları üzdü

YORUMLAR
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Gram altının fiyatı aralık ayından beri bir ilk kez 1000 lirayı aştı Gram altının fiyatı aralık ayından beri bir ilk kez 1000 lirayı aştı Dolar 17 Lirayı Aştı, Euro 18.31 TL'ye Çıktı Dolar 17 Lirayı Aştı, Euro 18.31 TL'ye Çıktı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gram altın bin lirayı aştı... Yatırımcısını sevindirdi, düğün yapacak olanları üzdü - Son Dakika

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