Gram altın 2,5 ayın zirvesini gördü
1 saat önce
Altının gram fiyatı, ABD Merkez Bankasının dünkü kararları sonrası yükselişe geçerek bugün 230,95 ile 2,5 ayın zirvesini gördü.
Altının gram fiyatı, ABD Merkez
Bankasının dünkü kararları sonrası yükselişe geçerek bugün 230,95 ile 2,5 ayın zirvesini gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:21
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