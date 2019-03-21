Son Dakika Haberleri: Gram altın 2,5 ayın zirvesini gördü

Gram altın 2,5 ayın zirvesini gördü

1 saat önce

Altının gram fiyatı, ABD Merkez Bankasının dünkü kararları sonrası yükselişe geçerek bugün 230,95 ile 2,5 ayın zirvesini gördü.

Gram altın 2,5 ayın zirvesini gördü, System.String[]
Altının gram fiyatı, ABD Merkez Bankasının dünkü kararları sonrası yükselişe geçerek bugün 230,95 ile 2,5 ayın zirvesini gördü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:21 

Merkez, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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