Son Dakika Haberleri: Gram Altın 217 Liranın Üzerinde Seyrediyor

Gram Altın 217 Liranın Üzerinde Seyrediyor

1 saat önce

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 217,2 lira seviyesinde dengelendi.

Gram Altın 217 Liranın Üzerinde Seyrediyor, System.String[]
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 217,2 lira seviyesinde dengelendi.


Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 primle 215,8 liradan tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,65 değer kazancıyla 217,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 355 lira, Cumhuriyet altını da 1.451 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,13 değer kazancıyla 1.270,20 dolardan işlem görüyor.


AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD hükümetinin kapanması ve Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik eleştirilerinin devam etmesiyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını ifade etti.

Bu durumun güvenilir liman olarak altına olan talebi artırdığını kaydeden Memiş, ons altın fiyatının 1.270 doları yukarı yönlü kırması durumunda yükselişlerin 1.282 dolara kadar süreceğini bildirdi.

Memiş, yurt içinde altının gram fiyatının, altının ons fiyatından aldığı destekle güçlü duruşunu sürdürdüğünü belirterek, gram altının 220 liraya kadar yükselebileceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:01 Kaynak: AA

Ekonomi
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