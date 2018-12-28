Son Dakika Haberleri: Gram Altın 218 Lira Seviyelerinde

Gram Altın 218 Lira Seviyelerinde

1 saat önce

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 217,5 lira seviyesinde dengelendi.

Gram Altın 218 Lira Seviyelerinde, System.String[]
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 217,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişle 217 liranın üzerini test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 216,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlayarak 218 lirayı görmesinin ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 217,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 355 lira, Cumhuriyet altını da 1.454 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dünkü yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak, hazirandan bu yana en yüksek seviyesi olan 1.280,6 dolara kadar çıktı. Şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1,280,4 dolar seviyesinden işlem gören ons altın, son çeyrekte etkili olan yükseliş trendi ile yıllık bazdaki kayıplarının büyük bir kısmını telafi etti.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'de federal hükümetin kapanması ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin belirsizliklerle hafta genelinde yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatının, bugün 1.280 dolarla yaklaşık 6 ayın zirvesine çıktığını söyledi.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.277 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin korunacağını aktaran Memiş, "Altının gram fiyatında ise 217 lira üzerinde yeni hedefin 220 lira olacağını düşünüyoruz. Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'deki yoğun veri trafiğini takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:52 Kaynak: AA

Merkez Bankası, Kapalıçarşı, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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