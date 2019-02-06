Son Dakika Haberleri: Gram Altın 221 Lira Seviyelerinde

Gram Altın 221 Lira Seviyelerinde

1 saat önce

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından 220,5 lira seviyesinde dengelendi.

Gram Altın 221 Lira Seviyelerinde, System.String[]
Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından 220,5 lira seviyesinde dengelendi.


Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 azalışla 219,8 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,32 primle 220,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 362 lira, Cumhuriyet altını 1.478 liradan satılıyor.


Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 1.313,22 dolardan işlem görüyor.


AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun yatay seyir izlemesinin, altının gram fiyatının dar bant aralığında kalmasına neden olduğunu belirterek, altının gram fiyatında 217-225 lira bandının geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Memiş, bugün altının ons fiyatının 1.312-1.317 dolar aralığında işlem gerçekleştirebileceğini kaydederek, bugün Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:36 Kaynak: AA

Almanya, Kapalıçarşı, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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