Son Dakika Haberleri: Gram Altın 223 Lira Seviyelerinde

Gram Altın 223 Lira Seviyelerinde

1 saat önce

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 223,3 lira seviyesinde dengelendi.

Gram Altın 223 Lira Seviyelerinde, System.String[]
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 223,3 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle artış eğilimini koruyan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 222,7 liradan tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 223,3 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 365 lira, Cumhuriyet altını 1.493 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.314 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, hafta genelinde dolar varlıklarının değer kazanmasının, altının ons fiyatını baskı altında bırakırken, altının gram fiyatındaki düşüşleri sınırladığını kaydetti.

Dün ABD'de açıklanan verilerin beklentilerinin altında kaldığını anımsatan Memiş, " Avrupa'daki sorunlar nedeniyle bu hafta yükselen dolar endeksi, açıklanan verilerin olumsuz gelmesiyle geriledi. Dolar endeksinde yaşanan gerileme, altının ons fiyatının dün toparlanmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Memiş, altının ons fiyatında 1.310-1.317 dolar bandının izleneceğini, gram altında ise 223,50 lira seviyesinin aşılması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini bildirdi.

Bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye değerlendirmesi ve veri akışının yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden Memiş, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin de altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:49 Kaynak: AA

Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Kapalıçarşı, Ekonomi
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