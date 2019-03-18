Son Dakika Haberleri: Gram Altın 229 Lira Seviyelerinde

Gram Altın 229 Lira Seviyelerinde

10 dakika önce

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 228,6 lira seviyesinde dengelendi.

Gram Altın 229 Lira Seviyelerinde, System.String[]
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 228,6 lira seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 228 liradan tamamladı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla 228,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 376 lira, Cumhuriyet altını 1.532 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda 1.302,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bu hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası, perşembe günü İngiltere Merkez Bankası kararlarının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, perşembe günü başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde gündemi meşgul edecek Brexit gelişmelerinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bugün yurt içinde konut verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 227 liranın destek 230 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:55 Kaynak: AA

Ekonomi
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