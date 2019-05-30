Gram altın 246 lira seviyelerinde
33 dakika önce
Gram altın 245,8 lira, çeyrek altın 404 lira ve Cumhuriyet altını 1.648 liradan işlem görüyor.
Gram altın 245,8 lira, çeyrek altın 404 lira ve Cumhuriyet altını 1.648 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:33
"Zümrüt Apartmanı" kitabı yazarına Adana Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma
Altın güne düşüşle başladı! İşte güncel fiyatlar
Mastercard'ın Masterpass Hizmeti sona erdi
İskorpitin görüntüsüne bakan kaçıyor, tadan bırakamıyor