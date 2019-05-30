Son Dakika Haberleri: Gram altın 246 lira seviyelerinde
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Gram altın 246 lira seviyelerinde

33 dakika önce

Gram altın 245,8 lira, çeyrek altın 404 lira ve Cumhuriyet altını 1.648 liradan işlem görüyor.

Gram altın 246 lira seviyelerinde, System.String[]
Gram altın 245,8 lira, çeyrek altın 404 lira ve Cumhuriyet altını 1.648 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:33 
Ekonomi
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