Gram altın 246 lira seviyelerinde
1 saat önce
Gram altın 245,7 lira, çeyrek altın 400 lira ve Cumhuriyet altını 1.635 liradan işlem görüyor.
Gram altın 245,7 lira, çeyrek altın 400 lira ve Cumhuriyet altını 1.635 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:28
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