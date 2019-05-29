Gram altın 250 lira seviyelerinde
26 dakika önce
Gram altın 249,6 lira, çeyrek altın 406 lira ve Cumhuriyet altını 1.666 liradan işlem görüyor.
Gram altın 249,6 lira, çeyrek altın 406 lira ve Cumhuriyet altını 1.666 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:08
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