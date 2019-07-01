Gram altın 253,2 lira seviyelerinde

Gram altın 253,2 lira, çeyrek altın 413 lira ve Cumhuriyet altını 1.691 liradan işlem görüyor.

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Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar

"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu