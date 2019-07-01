Son Dakika Haberleri: Gram altın 253,2 lira seviyelerinde
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Gram altın 253,2 lira seviyelerinde

1 saat önce

Gram altın 253,2 lira, çeyrek altın 413 lira ve Cumhuriyet altını 1.691 liradan işlem görüyor.

Gram altın 253,2 lira seviyelerinde, System.String[]
Gram altın 253,2 lira, çeyrek altın 413 lira ve Cumhuriyet altını 1.691 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:13 
Ekonomi
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