Son Dakika Haberleri: Gram altın 253, çeyrek altın 412 lira
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Gram altın 253, çeyrek altın 412 lira

1 saat önce

Gram altın 253,2 lira, çeyrek altın 412 lira ve Cumhuriyet altını 1.686 liradan işlem görüyor.

Gram altın 253, çeyrek altın 412 lira, System.String[]
Gram altın 253,2 lira, çeyrek altın 412 lira ve Cumhuriyet altını 1.686 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:03 
cumhuriyet, Ekonomi
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