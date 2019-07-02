Gram altın 253, çeyrek altın 412 lira
1 saat önce
Gram altın 253,2 lira, çeyrek altın 412 lira ve Cumhuriyet altını 1.686 liradan işlem görüyor.
Gram altın 253,2 lira, çeyrek altın 412 lira ve Cumhuriyet altını 1.686 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:03
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