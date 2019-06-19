Son Dakika Haberleri: Gram altın 253 lira seviyelerinde
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Gram altın 253 lira seviyelerinde

1 saat önce

Gram altın 253,1 lira, çeyrek altın 414 lira ve Cumhuriyet altını 1.693 liradan işlem görüyor.

Gram altın 253 lira seviyelerinde, System.String[]
Gram altın 253,1 lira, çeyrek altın 414 lira ve Cumhuriyet altını 1.693 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:23 
cumhuriyet, Ekonomi
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