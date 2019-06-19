Gram altın 253 lira seviyelerinde
1 saat önce
Gram altın 253,1 lira, çeyrek altın 414 lira ve Cumhuriyet altını 1.693 liradan işlem görüyor.
Gram altın 253,1 lira, çeyrek altın 414 lira ve Cumhuriyet altını 1.693 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:23
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