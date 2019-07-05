Son Dakika Haberleri: Gram altın 255, çeyrek altın 416 lira
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Gram altın 255, çeyrek altın 416 lira

41 dakika önce

Gram altın 255,3 lira, çeyrek altın 416 lira ve Cumhuriyet altını 1.703 liradan işlem görüyor.

Gram altın 255, çeyrek altın 416 lira , System.String[]
Gram altın 255,3 lira, çeyrek altın 416 lira ve Cumhuriyet altını 1.703 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:22 
Ekonomi
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