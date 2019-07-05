Gram altın 255, çeyrek altın 416 lira
41 dakika önce
Gram altın 255,3 lira, çeyrek altın 416 lira ve Cumhuriyet altını 1.703 liradan işlem görüyor.
Gram altın 255,3 lira, çeyrek altın 416 lira ve Cumhuriyet altını 1.703 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:22
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