Gram altın 255 lira seviyelerinde
1 saat önce
Gram altın 254,6 lira, çeyrek altın 415 lira ve Cumhuriyet altını 1.698 liradan işlem görüyor.
Gram altın 254,6 lira, çeyrek altın 415 lira ve Cumhuriyet altını 1.698 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:53
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
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