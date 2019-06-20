Gram altın 255 lira seviyelerinde
52 dakika önce
Gram altın 255,4 lira, çeyrek altın 418 lira ve Cumhuriyet altını 1.711 liradan işlem görüyor.
Gram altın 255,4 lira, çeyrek altın 418 lira ve Cumhuriyet altını 1.711 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:18
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