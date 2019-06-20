Son Dakika Haberleri: Gram altın 255 lira seviyelerinde
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Gram altın 255 lira seviyelerinde

52 dakika önce

Gram altın 255,4 lira, çeyrek altın 418 lira ve Cumhuriyet altını 1.711 liradan işlem görüyor.

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Gram altın 255,4 lira, çeyrek altın 418 lira ve Cumhuriyet altını 1.711 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:18 
Ekonomi
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