Gram altın 256,8 lira seviyelerinde
1 saat önce
Gram altın 256,8 lira, çeyrek altın 422 lira ve Cumhuriyet altını 1.722 liradan işlem görüyor.
Gram altın 256,8 lira, çeyrek altın 422 lira ve Cumhuriyet altını 1.722 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:07
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı
3 günde mucize etki yaratan sığla yağının kilosu bin 200 liradan satılıyor
HDP, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi