Gram altın 257, çeyrek altın 420 lira seviyelerinde
2 saat önce
Gram altın 257,8 lira, çeyrek altın 420 lira ve Cumhuriyet altını 1.721 liradan işlem görüyor.
Gram altın 257,8 lira, çeyrek altın 420 lira ve Cumhuriyet altını 1.721 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:52
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