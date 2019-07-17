Son Dakika Haberleri: Gram altın 257, çeyrek altın 420 lira seviyelerinde
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Gram altın 257, çeyrek altın 420 lira seviyelerinde

2 saat önce

Gram altın 257,8 lira, çeyrek altın 420 lira ve Cumhuriyet altını 1.721 liradan işlem görüyor.

Gram altın 257, çeyrek altın 420 lira seviyelerinde, System.String[]
Gram altın 257,8 lira, çeyrek altın 420 lira ve Cumhuriyet altını 1.721 liradan işlem görüyor.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:52 
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