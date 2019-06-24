Gram altın 258 liradan işlem görüyor
13 dakika önce
Gram altın 257,9 lira, çeyrek altın 425 lira ve Cumhuriyet altını 1.736 liradan işlem görüyor.
Gram altın 257,9 lira, çeyrek altın 425 lira ve Cumhuriyet altını 1.736 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:03
İşte İstanbul seçimi sonrası dolarda son durum
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