Son Dakika Haberleri: Gram altın 259, çeyrek altın 425 lira
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Gram altın 259, çeyrek altın 425 lira

1 saat önce

Gram altın 259,5 lira, çeyrek altın 425 lira ve Cumhuriyet altını 1.740 liradan işlem görüyor.

Gram altın 259, çeyrek altın 425 lira, System.String[]
Gram altın 259,5 lira, çeyrek altın 425 lira ve Cumhuriyet altını 1.740 liradan işlem görüyor
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:07 
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