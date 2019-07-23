Gram altın 259, çeyrek altın 425 lira
1 saat önce
Gram altın 259,5 lira, çeyrek altın 425 lira ve Cumhuriyet altını 1.740 liradan işlem görüyor.
Gram altın 259,5 lira, çeyrek altın 425 lira ve Cumhuriyet altını 1.740 liradan işlem görüyor
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:07
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