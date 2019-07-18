Son Dakika Haberleri: Gram altın 260, çeyrek altın 423 liradan işlem görüyor
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Gram altın 260, çeyrek altın 423 liradan işlem görüyor

2 saat önce

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 260,0 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın 260, çeyrek altın 423 liradan işlem görüyor, System.String[]
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 260,0 lira seviyesinde dengelendi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:02 
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