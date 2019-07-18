Gram altın 260, çeyrek altın 423 liradan işlem görüyor
2 saat önce
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 260,0 lira seviyesinde dengelendi.
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 260,0 lira seviyesinde dengelendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:02
Netflix hisseleri yüzde 12'in üzerinde düştü Ahlaksız turist çift otelin balkonunda cinsel ilişkiye girdi Genç kızın hareket halindeki otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay! Ahmet Davutoğlu: Başka yol kalmazsa parti kurulur