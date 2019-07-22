Gram altın 260, çeyrek altın 427 lira seviyelerinde
5 dakika önce
Gram altın 260,5 lira, çeyrek altın 427 lira ve Cumhuriyet altını 1.744 liradan işlem görüyor.
Gram altın 260,5 lira, çeyrek altın 427 lira ve Cumhuriyet altını 1.744 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:22
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