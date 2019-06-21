Gram altın 260 lira seviyelerinde
43 dakika önce
Gram altın 259,6 lira, çeyrek altın 426 lira ve Cumhuriyet altını 1.736 liradan işlem görüyor.
Gram altın 259,6 lira, çeyrek altın 426 lira ve Cumhuriyet altını 1.736 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:08
Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum
Altın fiyatları uçuşa geçti! İşte güncel rakamlar
Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki dükkanı ceza kesilerek kapatıldı
Çin: Eski İnterpol Başkanı Meng Hongwei rüşvet aldığını itiraf etti