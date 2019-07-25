Son Dakika Haberleri: Gram altın 261, çeyrek altın 430 lira
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Gram altın 261, çeyrek altın 430 lira

1 saat önce

Gram altın 261,9 lira, çeyrek altın 430 lira ve Cumhuriyet altını 1.757 liradan işlem görüyor.

Gram altın 261, çeyrek altın 430 lira, System.String[]
Gram altın 261,9 lira, çeyrek altın 430 lira ve Cumhuriyet altını 1.757 liradan işlem görüyor.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:57 
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