Gram altın 261, çeyrek altın 430 lira
1 saat önce
Gram altın 261,9 lira, çeyrek altın 430 lira ve Cumhuriyet altını 1.757 liradan işlem görüyor.
Gram altın 261,9 lira, çeyrek altın 430 lira ve Cumhuriyet altını 1.757 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:57
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