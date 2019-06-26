Gram altın 262 lira seviyelerinde
40 dakika önce
Gram altın 261,7 lira, çeyrek altın 425 lira ve Cumhuriyet altını 1.744 liradan işlem görüyor.
Gram altın 261,7 lira, çeyrek altın 425 lira ve Cumhuriyet altını 1.744 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:28
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