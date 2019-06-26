Son Dakika Haberleri: Gram altın 262 lira seviyelerinde
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Gram altın 262 lira seviyelerinde

40 dakika önce

Gram altın 261,7 lira, çeyrek altın 425 lira ve Cumhuriyet altını 1.744 liradan işlem görüyor.

Gram altın 262 lira seviyelerinde, System.String[]
Gram altın 261,7 lira, çeyrek altın 425 lira ve Cumhuriyet altını 1.744 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:28 
cumhuriyet, Ekonomi
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