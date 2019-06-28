Gram altın 262 lira seviyelerinde
52 dakika önce
Gram altın 261,9 lira, çeyrek altın 429 lira ve Cumhuriyet altını 1.754 liradan işlem görüyor.
Gram altın 261,9 lira, çeyrek altın 429 lira ve Cumhuriyet altını 1.754 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:58
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