Son Dakika Haberleri: Gram altın 262 lira seviyelerinde
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Gram altın 262 lira seviyelerinde

52 dakika önce

Gram altın 261,9 lira, çeyrek altın 429 lira ve Cumhuriyet altını 1.754 liradan işlem görüyor.

Gram altın 262 lira seviyelerinde, System.String[]
Gram altın 261,9 lira, çeyrek altın 429 lira ve Cumhuriyet altını 1.754 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:58 
Ekonomi
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