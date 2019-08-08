Gram altın 263, çeyrek altın 430 lira
2 saat önce
Gram altın 263,4 lira, çeyrek altın 430 lira ve Cumhuriyet altını 1.759 liradan işlem görüyor.
Gram altın 263,4 lira, çeyrek altın 430 lira ve Cumhuriyet altını 1.759 liradan işlem görüyor
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:14
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