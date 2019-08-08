Son Dakika Haberleri: Gram altın 263, çeyrek altın 430 lira
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Gram altın 263, çeyrek altın 430 lira

2 saat önce

Gram altın 263,4 lira, çeyrek altın 430 lira ve Cumhuriyet altını 1.759 liradan işlem görüyor.

Gram altın 263, çeyrek altın 430 lira , System.String[]
Gram altın 263,4 lira, çeyrek altın 430 lira ve Cumhuriyet altını 1.759 liradan işlem görüyor
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:14 
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