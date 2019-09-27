Gram altın 274, çeyrek altın 446 lira
1 saat önce
Gram altın 274 lira, çeyrek altın 446 lira ve Cumhuriyet altını 1.827 liradan işlem görüyor.
Gram altın 274 lira, çeyrek altın 446 lira ve Cumhuriyet altını 1.827 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:06
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