Son Dakika Haberleri: Gram altın 275, çeyrek altın 449 lira
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Gram altın 275, çeyrek altın 449 lira

2 saat önce

Gram altın 275,7 lira, çeyrek altın 449 lira ve Cumhuriyet altını 1.843 liradan işlem görüyor.

Gram altın 275, çeyrek altın 449 lira, System.String[]
Gram altın 275,7 lira, çeyrek altın 449 lira ve Cumhuriyet altını 1.843 liradan işlem görüyor.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:00 
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