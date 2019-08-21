Gram altın 275, çeyrek altın 449 lira
2 saat önce
Gram altın 275,7 lira, çeyrek altın 449 lira ve Cumhuriyet altını 1.843 liradan işlem görüyor.
Gram altın 275,7 lira, çeyrek altın 449 lira ve Cumhuriyet altını 1.843 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:00
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